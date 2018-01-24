زوران ماميتش: إيقاف عموري غير قانوني

وصف الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق نادي العين، قرار عقوبة الإيقاف التي طالت قائد الفريق وصانع الألعاب الدولي، عمر عبد الرحمن ( عموري)، من قبل اتحاد كرة القدم على خلفية أحداث خليجي 23 بالكويت بغير القانوني.

وقال إن الاتحاد عاقب العين بإيقافه لأفضل لاعب لديه، فالواقعة حدثت خلال مشاركته مع المنتخب، وبالتالي كان ينبغي أن يقتصر الإيقاف على المنتخب ولا يشمل النادي.

وأوضح المدرب الكراوتي، أنه متضرر بصورة مباشرة من هذا القرار المستغرب كونه سيفقده لاعبا مهما في مرحلة حاسمة، وتسآءل: "من يتحمل المسؤولية في حال خسر الفريق مبارياته المقبلة وفقد فرصة المنافسة على لقب الدوري؟".

وأضاف: "لا ينبغي تحميل مسؤولية خسارة المنتخب لثلاثة لاعبين فقط، بل الخسارة يتحملها الجميع بمن فيهم المسؤولون باتحاد الكرة، اذا كان المنتخب فاز في النهائي وحصل على لقب البطولة فهل كانت هذه العقوبات سترى النور؟".