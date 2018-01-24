رودولفو:لم يقلقني تقدم «الإمارات»

لفت الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى أنه لم يشعر بأي نوع من القلق بعد تسجيل فريق الإمارات هدف التقدم في الدقيقة 35 من زمن مباراتهما أول من أمس على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي.

وأوضح رودولفو قائلا: تسجيل فريق الإمارات هدف السبق لم يجعلني قلقاً على فريقي، لعبنا بثقة واتزان في الشوط الأول، ونجحنا في إدراك التعادل بعد اقل من دقيقتين من تسجيل الإمارات هدف التقدم، قدمنا أداء مختلفاً في الشوطين، في الأول، استحوذنا على مجريات المباراة بنسبة مقبولة، ولكن دون أن نسجل أكثر من هدف، وفي الثاني، سجلنا 3 أهداف، لكن بأداء قد لا يكون عالياً، ولكن المهم بالنسبة لي، هو حصد النقاط ومواصلة المطاردة مع العين المتصدر.

أسباب العودة

وأضاف رودولفو قائلا: معظم هجمات فريق الإمارات التي شنها ضدنا، جاءت نتيجة أخطاء ارتكبها الوصل، ولكن أنا سعيد بأداء فريقنا بصورة عامة، وعلينا معالجة الأخطاء و«الهفوات» التي ارتكبناها في المباراة، وأنا دائما اهتم كثيراً بتفاصيل ما بعد المباراة بهدف إجراء عملية المعالجة والتقييم لأداء جميع اللاعبين، ومعرفة أسباب العودة إلى المباراة خصوصاً بعد التأخر بهدف أو أكثر، كما حصل أمام فريق الإمارات عندما تقدم علينا بهدف السبق، ثم سجلنا هدف التعادل بسرعة، قبل أن نسجل 3 أهداف في الشوط الثاني.

وأبدى رودولفو ارتياحه الكبير لفوز فريق الوصل العريض على الإمارات بعد تعرضه للخسارة أمام العين في الجولة الماضية من الدوري، معتبراً الأمر مؤشراً إيجابياً في مسيرة فريقه الأصفر، لافتاً إلى أن الوصل تنتظره مباريات صعبة وقوية، عليه العمل بقوة من اجل تحقيق النتيجة المطلوبة فيها عبر الاستعداد الجيد خلال الأيام القادمة.