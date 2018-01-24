العنبري:حصدنا 3 نقاط غالية والأهم مواصلة الانتصارات

وصف عبد العزيز العنبري مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، الثلاث نقاط التي حصلوا عليها في مواجهة أول من أمس أمام الظفرة، بالغالية، ولكنه أكد على أن الأهم، مواصلة الانتصارات في الجولات المقبلة من دوري الخليج العربي، للابتعاد عن المنطقة الخطرة.

وأوضح العنبري، أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول، وكان يمكن أن يسجل منها هدفاً، وأضاف قائلاً: «في الشوط الثاني، أحرزنا هدفاً مبكراً أعطانا بعض الأريحية، وانتهت المباراة بفوز الشارقة، وأتمنى استمرار النتائج الإيجابية، حيث بدأنا المباراة بتوازن وحذر لعدم استقبال هدف، خصوصاً وأن الفريقين متشابهين في الوضع، ولا يريدان الخسارة، والضغط النفسي على الفريقين كان كبيراً، ودخلنا المباراة بتركيز جيد، لكن الرغبة في تحقيق الفوز كانت قوية عند اللاعبين، والشارقة لعب الشوط الأول بحذر خوفاً من استقبال أي هدف يربك اللاعبين، خاصة أنهم يلعبون على ملعبهم».

كشف العنبري عن الاستراتيجية التي طلبها من اللاعبين بين شوطي المباراة، وقال: «طالبنا من اللاعبين التحرر والتقدم للهجوم لتعويض إهدار ركلة الجزاء، وبالفعل تحقق المطلوب وسجلنا الهدف الأول مبكراً، وهو ما أعطى أريحية للاعبين، وأضعنا العديد من الأهداف نتيجة عدم التركيز أو التسرع، لكنني راض عن أداء اللاعبين والفريق بصفة عامة، وأشكر جميع اللاعبين، خاصة الذين لم يشاركوا في اللقاء، وجميع اللاعبين بحالة جاهزية عالية، وهناك حالة انسجام كبيرة بينهم، والكل يبذل جهوداً كبيرة في التدريبات.