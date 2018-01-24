الوحدة والنصر..الاختبار الصعب

يخوض الوحدة اختباراً صعباً عندما يواجه النصر في الثامنة إلا الربع من مساء اليوم على استاد مدينة زايد الرياضية في ختام الجولة الثالثة عشرة من دوري الخليج العربي، إذ يسعى الوحدة إلى تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط من أجل استعادة المركز الثاني الذي فقده مؤقتاً بعد فوز الوصل على الإمارات برباعية مساء أول من أمس، وذلك للاستمرار في ملاحقة العين على صدارة المسابقة والإبقاء على فارق النقطتين مع الزعيم.

ويتطلع الوحدة الذي يملك في رصيده 26 نقطة إلى تحقيق فوزه التاسع في الدوري ومواصلة نتائجه الإيجابية وعروضه القوية الموسم الحالي، خصوصاً وأنه يدخل المباراة متسلحاً بمعنويات عالية ودافع كبير بعد الفوز المستحق بكأس عام زايد للسوبر الذي توج بلقبه الفريق على حساب الجزيرة يوم السبت الماضي، إذ تبدو الرغبة كبيرة لدى «أصحاب السعادة» في ظل المستوى القوي الذي يقدمه الفريق هذا الموسم ومنافسته على لقب دوري الخليج العربي.

ويأمل العنابي تكرار فوزه على العميد في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، فضلاً عن رغبته في تأكيد تفوقه على «الأزرق» في السنوات الأخيرة خاصة المواجهة التي جمعت بين الفريقين في ختام الموسم الماضي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وانتهت لمصلحة العنابي بثلاثية نظيفة.

والمباراة هي الأولى التي يخوضها الوحدة على استاد مدينة زايد الرياضية باعتباره ملعبه حتى نهاية الموسم الحالي في ظل بدء أعمال التجديد باستاد آل نهيان.

ويعول الجهاز الفني للعنابي بقيادة الروماني لورينت ريجيكامب على تألق وجاهزية لاعبيه، إذ يدخل المباراة بصفوف شبه مكتملة باستثناء لاعب خط الوسط محمد عبد الباسط الذي يغيب بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى المدافع حمدان الكمالي الذي اقترب من العودة للمشاركة في المباريات.

جراح

من جهته، يسعى النصر لتضميد جراحه بعد الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بتحقيق فوز معنوي على حساب الوحدة المنتشي بلقب السوبر.

ولا يحفل تاريخ مواجهات الفريقين في آخر 11 مباراة بينهما في الدوري بذكريات طيبة للعميد النصراوي الذي لم يتذوق الفوز على أصحاب السعادة إلا في مناسبة واحدة كانت الموسم الماضي مع المدرب الروماني دان بيتريسكو.

وتبدو مهمة المدرب الجديد الصربي ايفان يوفانوفيتش في غاية من الصعوبة في ظل غياب أبرز مفاتيح اللعب لدي، مثل المغربي عبد العزيز برادة والمهاجم البرازيلي سانتوس فاندرلي لأسباب صحية، بالإضافة إلى أن يوفانوفيتش لم يسبق له الفوز على «أصحاب السعادة» في المباريات السبع التي لعبها ضده في الدوري من 2013 إلى 2016.

ومن المفارقات أن يوفانوفيتش كان ودع النصر في المرة الأولى عقب خسارته الثقيلة من الوحدة 5-1 في مباراة الذهاب للموسم الماضي، وسيكون أمام تحد جديد للثأر لنفسه وللعميد من تلك الخسارة.

الظاهري: أحترم قرارات المدرب

أكد محمد سالم الظاهري، مدافع الوحدة أن لاعبي العنابي لديهم الإصرار والرغبة على مواصلة الأداء القوي الذي يقدمه الفريق، مشيراً إلى أن الوحدة يدخل مباراة النصر بهدف وحيد وهو الفوز.

وقال: «استطعنا تحقيق بطولة السوبر، وبالطبع التتويج باللقب يمنحنا الدافع القوي في تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة، وخصوصاً في مواجهة النصر اليوم، ونأمل أن نهدي جماهيرنا الفوز».

وأشار الظاهري إلى أنه يحترم خيارات المدير الفني وقراراته بعدما قام بتغييره في المباراتين الماضيتين في وقت مبكر، وقال: «لم أشعر بالحزن بسبب تغييري من قبل المدير الفني ريجيكامب لأنه صاحب القرار ويعمل وفق أسلوب وتكتيك معين للفريق بأكمله». أبوظبي - البيان الرياضي

الياسي: النصر تأثر بالغيابات

أكد أحمد الياسي أن فريقه النصر تأثر من كثرة الغيابات في صفوفه منذ بداية الموسم، وقال: «قمنا بتحضيرات جيدة في المعسكر الصيفي وخضنا تجارب ودية عدة، ولكن نتائجنا في الدوري لم تكن بقدر الطموحات بسبب تعدد الغيابات في الفريق، ومن الطبيعي أن يتأثر اللاعبون في ظل الهزائم المتكررة، ولكننا نبدأ اليوم مرحلة جديدة مع المدرب الصربي يوفانوفيتش الذي نعرفه ويعرفنا جيداً». وأوضح الياسي أنه بالرغم من تغيير 3 مدربين في الفريق خلال الفترة الماضية إلا أنه استفاد من هذه التجارب، حيث تعلم من برانديللي طرقاً دفاعية جديدة من بينها كيفية كشف التسلل، وهو يدين ليوفانوفيتش باكتشافه عندما انتقل من عجمان إلى العميد في موسم 2013-2014. دبي - البيان الرياضي

03

من المفارقات الطريفة أن آخر مواجهة جمعت النصر تحت قيادة يوفانوفيتش بالوحدة كانت على استاد مدينة زايد الرياضية الموسم الماضي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وانتهت للوحدة بثلاثية وأطاحت بالمدرب الصربي يوفانوفيتش، وستصبح أول مواجهة ليوفانوفيتش أمام الوحدة أيضاً بعد عودته لقيادة العميد وعلى الملعب نفسه.

10

يعتبر سيباستيان تيغالي مهاجم الوحدة هداف مواجهات الفريقين في مواسم الاحتراف بـ10 أهداف، والطريف في الأمر أنه سجلها جميعاً زمن تدريب يوفانوفيتش النصر. وبدأ تيغالي مسيرة التسجيل في شباك النصر في أول مباراة ليوفانوفيتش في دوري الخليج العربي عندما فاز الوحدة 3-2 وآخر أهدافه في شباك العميد في لقاء الذهاب الموسم الماضي عندما سجل ثلاثية من جملة خمسة أهداف لفريقه.

07

لعب النصر 7 مباريات ضد الوحدة تحت قيادة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش في دوري الخليج العربي لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تعادل في مناسبة وخسر 6 مباريات. وقبل النصر في شباكه خلال المواجهات السبع 18 هدفاً بينما سجل 4 أهداف فقط، وتعتبر خسارتي العميد من الوحدة في مباراة الإياب لموسم 2014-2015 (5-1) ومباراة الذهاب للموسم الماضي بالنتيجة نفسها أكبر خسارة للفريق من الوحدة في مواسم الاحتراف بينما أكبر فوز للنصر حققه في موسم 2012-2013 بنتيجة 4-1.

99

سيكون الأرجنتيني سباستيان تيغالي هداف الوحدة على موعد مع التاريخ في مباراة اليوم أمام النصر في حال تمكن من تسجيل هدف أو أكثر بدخول نادي المائة هدف في تاريخ الدوري. ويملك تيغالي 99 هدفاً سجلها في 103 مباريات خاضها في الدوري مع الوحدة وإذا تمكن من تسجيل هدفين سيعادل رقم الغاني أسامواه جيان كأفضل هداف أجنبي في تاريخ دورينا.