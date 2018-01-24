علي مراد:انطلاقة جديدة وعودة إلى الانتصارات

أكد علي مراد مساعد مدرب النصر أن فريقه طوى صفحة الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة وسيحاول الدخول لمواجهة الوحدة اليوم لحساب الجولة 13 لدوري الخليج العربي بنفس جديد واستعادة صورته الحقيقية، وقال: «سنحاول النهوض من جديد وتقديم أفضل ما لدينا لنثبت أن الظروف التي مر بها الفريق مجرد عثرة وانطلاقتنا ستكون من الوحدة». وأضاف: «التحضيرات سارت بشكل جيد وعملنا على تجهيز الفريق معنويا لأننا نخوض مباراة صعبة أمام أحد أفضل الأندية في الدوري».

ثقة

وأعرب مراد عن ثقته في قدرة النصر على تحقيق نتيجة إيجابية والعودة مجددا إلى طريق الانتصارات، مشيرا إلى أن الفريق عاهد نفسه على الظهور بشكل جيد، وقال: «من الطبيعي أن نمر بظروف صعبة بعد الخروج من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لأنها مسابقة عزيزة على قلوبنا لكن علينا التطلع إلى المستقبل بتفاؤل». وأوضح علي مراد أن تغيير المدرب الإيطالي برانديللي بالصربي يوفانوفيتش يمكن أن يشكل راحة نفسية إيجابية للفريق، وقال: يوفانوفيتش ليس غريبا عن الأجواء، وعودته تشكل حافزا للاعبين. وأتمنى أن يؤتي التغيير ثماره سريعا على صعيد النتائج.