توصية بإقامة مباريات فرقنا بدوري أبطال آسيا في ملاعب محايدة

أوصت لجنة الملاعب المحايدة المشكلة من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي برئاسة الهندي "باتين" باقامة مباريات فرقنا المشاركة في دوري أبطال آسيا مع فرق الدولة المجاورة علي ملاعب محايدة.. وفق طلب هيئة الرياضة.

كما أوصت بعقد اية اجتماعات للجان للاتحاد الآسيوي في بلد المقر ماليزيا.

وقال محمد بن هزام أمين عام اتحاد الكرة ان اللجنة طلبت من المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي الرد على تلك التوصيات بحد اقصى يوم الجمعة المقبل.

وتعد تلك التوصية انتصار للإمارات بعد الجلسة الحاسمة والحازمة التي عقدها اللواء محمد خلفان الرميثي مع اللجنة الأسبوع الماضي في العاصمة أبوظبي وشرح خلالها حقيقة الأوضاع، وأكد ان فرق الإمارات لن تلعب مع فرق الدولة المجاورة مهما كانت الأسباب حتي لو أدى ذلك إلى الانضمام لكيانات إقليمية أخرى.