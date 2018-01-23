الانضباط توقف عموري ومبخوت 4 مباريات وغرامة 50 ألف درهم

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار منصور لوتاه معاقب لاعبا المنتخب الوطني عمر عبد الرحمن "عموري" وعلي مبخوت بالإنذار وغرامة مالية قدرها 50 الف درهم وإيقاف كل منهما 4 مباريات محلية على أن يسري الإيقاف من اليوم، وفق المادة 29 الفقرة الرابعة من لائحة المنتخبات.

فيما عاقب محمد فوزي بالإنذار وتغريمه 40 الف درهم فقط نظرا لأنه ليس مسجلا في قائمة المنتخب بشكل رسمي وفق المادة 29 الفقرة 22 من اللائحة نفسها بسبب خروج الثلاثي من معسكر المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات خليجي 23 بدون اذن رسمي من مشرف الفريق.