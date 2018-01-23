الانضباط توقف عموري ومبخوت 4 مباريات وغرامة 50 ألف درهم

المصدر:
  • دبي - العوضي النمر
التاريخ:
صورة
طباعة Email

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة خلال اجتماعها برئاسة المستشار منصور لوتاه معاقب لاعبا المنتخب الوطني عمر عبد الرحمن "عموري" وعلي مبخوت بالإنذار وغرامة مالية قدرها 50 الف درهم وإيقاف كل منهما 4 مباريات محلية على أن يسري الإيقاف من اليوم، وفق المادة 29 الفقرة الرابعة من لائحة المنتخبات.

 فيما عاقب محمد فوزي بالإنذار وتغريمه 40 الف درهم فقط نظرا لأنه ليس مسجلا في قائمة المنتخب بشكل رسمي وفق المادة 29  الفقرة 22 من اللائحة نفسها بسبب خروج الثلاثي من معسكر المنتخب الوطني خلال مشاركته في منافسات خليجي 23 بدون اذن رسمي من مشرف الفريق.

 

كلمات دالة:
طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon