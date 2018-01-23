الوصل يطارد القمة برباعية الإمارات

واصل فريق الوصل مطاردته لقمة دوري الخليج العربي لكرة القدم بفوزه على الإمارات 4 -1 في لقائهما أمس على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، سجل رباعية «الإمبراطور»، محترفاه البرازيليان، ليما (ق37 و52 و89)، وكايو (ق65).

فيما سجل خالد عنبر هدف «الصقور» اليتيم في الدقيقة 35 من زمن المباراة التي أدارها الحكم فهد الكسار. وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 28، مواصلاً مطاردة صدارة العين وبفارق 3 نقاط عنه، فيما تجمد رصيد «الصقور»عند النقطة العاشرة.

من جانب آخر، دشن نادي الإمارات مبادرة لوحة عام زايد بوضع لوحة كبيرة في أحد جنبات ملعبه الخضراوي برأس الخيمة، فيما ارتدى لاعبوه قمصاناً تحمل شعار عام زايد.

وفي المباراة الثانية حقق الشارقة فوزاً صعباً على الظفرة بثنائية في اللقاء الذي جمع بينهما في استاد خالد بن محمد في الشارقة وأضاع لاعب الشارقة فاندر فييرا ركلة جزاء في الزمن الإضافي من الشوط الأول ثم سجل زميله البرازيلي ويلتون سوارس هدف الشارقة الأول في الدقيقة 47 وسجل حسن الحمادي مدافع الظفرة الهدف الثاني في مرماه من كرة مشتركة مع حارس مرماه زايد أحمد في الدقيقة 90 ليرتفع الشارقة برصيده إلى 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 8 نقاط في المركز الأخير.