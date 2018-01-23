فاندرلي يغيب عن النصر

يفتقد النصر في مباراته غداً أمام الوحدة في الجولة 13 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مهاجمه البرازيلي فاندرلي بسبب إصابة تعرض لها في المباراة الماضية أمام دبا الفجيرة في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث عاودته آلامها في الأيام القليلة الماضية، وهي المرة الثالثة التي يغيب فيها فاندرلي للإصابة.

حيث ابتعد في المرة الأولى عن الفريق لمدة شهر كامل الموسم الماضي، ومع بداية الموسم الحالي ابتعد أكثر من شهرين بسبب إصابة في الركبة، ويمر فاندرلي بحالة معنوية سيئة لشعوره بالذنب بعدما سدد ركلة جزاء بطريقة غير صحيحة تسببت في خروج الفريق من مسابقة الكأس. من ناحية أخرى يغيب عبد العزيز برادة لعدم استكمال برنامجه التأهيلي.