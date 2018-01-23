الإصابة تبعد عبدالباسط عن الوحدة

يفتقد فريق الوحدة جهود محمد عبدالباسط في مواجهة النصر غداً، على استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، في ختام الجولة 13 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للإصابة.

وتعرض عبد الباسط لإصابة في العضلة الخلفية في مباراة كأس السوبر أمام الجزيرة، التي توج بلقبها العنابي، وخضع اللاعب لأشعة أكدت حاجته بحسب الجهاز الطبي إلى راحة أسبوعين. ويختتم الوحدة تحضيراته اليوم استعداداً لمواجهة النصر، التي يسعى من خلالها إلى الفوز، للاستمرار في ملاحقة العين على صدارة الدوري خصوصاً في ظل ارتفاع معنويات الفريق بعد الفوز بكأس سوبر عام زايد.