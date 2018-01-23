بن غليطة: كرة الإمارات لا تمر بمرحلة فوضى ولا تتجه إلى نفق مظلم

رفض المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة التصريحات الصحافية التي أدلى بها عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي. وقال خلال جلسة حوار مفتوحة أمس مع رجال الإعلام في مقر اتحاد الكرة في دبي: هذه ليست المرة الأولى التي يصرح بها العواني ضد اتحاد الكرة، لكن طريقة التصريح أشعرتنا بأنها «شخصنة» أكثر من اللازم، مع أنه كان يشتكي من «شخصنة الأمور» ضده، عندما كان يتولى رئاسة شركة الكرة في نادي الوحدة.

كما أن التصريحات شملت العديد من الأمور غير الصحيحة، وأنا مستعد لمواجهة تلفزيونية على الهواء مباشرة معه لتوضيح الحقائق أمام الشارع الرياضي، ويجب التأكيد أن كرة الإمارات لا تمر بمرحلة فوضى ولا تتجه لنفق مظلم». وحرص مروان بن غليطة خلال جلسة الحوار على تفنيد كل تفاصيل الحوار بشكل دقيق، وتولى مسؤولية الدفاع عن «نفسه» وعن كيان اتحاد الكرة وسائر الأعضاء، من باب نقل الحقيقة، وقال إنني كلفت من المجلس المستاء من هذه التصريحات بالرد عليها، ومن حق اعضاء الاتحاد اللجوء للقانون بعد الإساءة المتعمدة .

جدل

وأشار بن غليطة إلى أن الشارع الرياضي، يشهد جدلا زائدا وهذا لا يصب في الصالح العام، وقال: أردت التركيز على تصريحات العواني، التي أرى أن بها «شخصنة» أكثر من اللازم، لا تفيد الصالح العام، ونحن نرحب بالنقد، كما نتقبل أي مقترح يفيد الصالح العام ونطبقه في مسيرة العمل في الاتحاد، لأن الصالح العام فوق «الخاص».

ناطق رسمي

وتطرق بن غليطة إلى نقطة قالها العواني إن المجالس نادمة، لإضاعة وقتها لاتفاقات ضرب بها عرض الحائط، وقال «لا أعرف لماذا الندم، ومن وضعه ناطقا رسميا باسم المجالس الرياضية، وأتساءل هل عنده تفويض عن المجالس للتحدث باسمها، وإذا كان لديه مثل هذا التفويض نأمل أن يبرزه، ونحن نكن كل الاحترام والتقدير للمجالس ومساعدتها للاتحاد في أداء دوره، ولا شك ان دور المجالس مهم في التواصل مع الأندية».

دعوة العمومية

وحول تصريح العواني أن الاتحاد لن يدعو لعمومية طارئة، رد رئيس اتحاد الكرة قائلا: هذه أول مرة نرى أن المجالس الرياضية تدعو لجمعية عمومية، فهذه الدعوة حق أصيل للأندية، أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد فهم من يدعو لذلك متى رأوا الحاجة لها، وهناك خلط بين مهمة أمين عام المجلس، ومهمة الأندية، لعقد العمومية الطارئة حسب اللوائح التي يعرفها العواني، وأرى أنه «خانه التعبير» وليس من حقه كمجلس رياضي أن يدعو لعمومية طارئة.

تسويف

وعما قاله أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي بوجود تقاعس في الكثير من الملفات الخاصة باتحاد الكرة، يقول بن غليطة «حينما يقول العواني ذلك، لا بد أن يذكر 5 أو 6 ملفات، بها تقاعس أو تسويف».

وأضاف قائلا «إذا كنت ناقداً أو في موقع المسؤولية، يكون هناك فريق يعمل وفق اللوائح، وجميع الملفات التي يعمل عليها الاتحاد بشكل تطوعي، والأندية قادرة على أن تتكلم مع الاتحاد في أي ملف مع الاتحاد إذا لم ينجز، وهذا حق أصيل للأندية».

كلام لا نقبله

ورد بن غليطة على جملة «وجود مخالفات في اللجان وبن غليطة والأعضاء يتفرجون» بقوله: لا ابن غليطة ولا الأعضاء يقبلون بوجود مخالفات، ولا أحد يقبل بالاتهامات جزافا، الكل في الاتحاد يعمل وفق نظام أساسي ولوائح وأنظمة، وهناك لجان خاصة في الاتحاد ولجان قضائية مستقلة لا أحد يتدخل بها، ولا أعرف عن أي مخالفات يتحدث، الأندية من لها الحق أن تتكلم، إذا رأت أية مخالفات.

أين الشكاوى؟

وتطرق رئيس الاتحاد إلى مقولة العواني إن مجلس أبوظبي يتلقى شكاوى من الأندية عن عمل الاتحاد، وقال: لم تصل أية شكوى أو رسالة من مجلس أبوظبي عن وجود شكاوى، وشدد بن غليطة على أن الأندية تخاطب الاتحاد مباشرة وليس المجالس الرياضية، واللجان كل يوم تستقبل شكاوى الأندية ويتم السير في إجراءاتها وفق اللوائح والنظم.

وتابع: هذا اتهام خطير بأن هناك مخالفات في اللجان، وكان يجب ذكر تلك المخالفات.

عقود اللاعبين

وعن عقود اللاعبين التي أشار إليها العواني قال: الكل يعرف أن الاتحاد مر بمراحل في تطبيق عقود اللاعبين وأن هناك تعديلا طرأ في نصف الموسم الحالي، والكل مقر أن تعديل الرواتب يحتاج إلى وقت، وأشكر المجالس الرياضية على وقفتها مع الاتحاد في هذا الشأن، وكانت هناك لجنة عليا مشكلة من الأمناء العامين للمجالس، واليوم أرى مكسبا من المكاسب التي حققها الاتحاد في شأن العقود وسقف الرواتب، متمثلا في حالة أحمد خليل حيث تم رفض المعاملة في البداية بسبب تخطي السقف، وتم تعديل الوضع وقيد اللاعب ببند 1.8 مليون درهم وفق سقف الرواتب.

هرولة الأعضاء

وعن عبارة هرولة بعض الأعضاء للمجالس للحصول على دعمها، قال مروان بن غليطة: من يعرف العمليات الانتخابية، يعرف أن أي مرشح بحاجة إلى الالتقاء بالمسؤولين في كل القطاعات الكروية، وشخصيا أنا ذهبت للمجالس الرياضية وللأندية لعرض برنامجي الانتخابي، وهذه ليست هرولة بل من ضمن أساسيات العمليات الانتخابية، ومن حق الأعضاء الذهاب إلى الأندية، وأؤكد أن هناك أعضاء لم يدخلوا مجلس أبوظبي الرياضي للآن، والأخ عارف يعرف من هرول إليه، انه عضو معين يعرف نفسه، ورغم أنه من الكفاءات والقدرات، إلا انه لم يوفق في الانتخابات، ورفض رئيس الاتحاد الكشف عن اسم هذا الشخص.

وتساءل رئيس اتحاد الكرة هل من المعقول أن يفوز مرشح دون أن يمر على الأندية ويلتقي بهم، وقال «العمل في الاتحاد هدفه خدمة الوطن، دون مقابل».

وجاهة اجتماعية

وتحدث بن غليطة عن عبارة «بعض الأعضاء يلجأون للوجاهة الاجتماعية والمصالح الخاصة» وقال:لا نبحث عن مقاعد في الصفوف الأمامية وتلك الكراسي لن تزيدنا تشريفا ولا نسعى للوجاهة بل للعمل وخدمة الوطن، وهل يمكن أن نصل إلى مرحلة القول إن بعض الأعضاء يبحثون عن مصالحهم والجلوس في الصفوف الأولى، والكل يعلم أن هناك بروتوكولات لحضور الحفلات التي يتم دعوة الأعضاء إليها، كما إن أعضاء المجلس يتولون مناصب قيادية في الدولة وليسوا في حاجة إلى وجاهة الاتحاد، ولم يوفق الأخ عارف بهذا التصريح، وأتساءل ما هي المصالح الشخصية الموجودة، فكل عضو في الاتحاد تحكمه لوائح وأنظمة.

وتابع: الأفضل أن يهتم الأخ عارف في عمله بمجلس أبوظبي الرياضي، والمهام المنوطة له، والتي يجيدها بامتياز مثل السياحة الرياضية وبند من سفرياته يفوق سفريات جميع أعضاء اتحاد الكرة . وأضاف: مستعد أن أقارن بند سفر أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مقابل بند سفر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمن فيهم رئيس الاتحاد، حتى نرى أين الصرف على السفرات والوجاهة. والكل يعرف من يسعى للسفر و"التنطيط" في كل مكان.

بسرعة

•التحدث عن أن المجالس الرياضية مالكة للأندية يستدعي أن تطبق المجالس الرقابة على الأندية من باب أولى.

•لا أقبل اتهام العواني لنا بالفرجة على مخالفات تقع في اللجان، فنحن نعمل وفق نظام أساسي وقرارات جمعية عمومية، ولا أعرف أين هي المخالفات.

•أقول للأندية لا تلجأوا لوسطاء في التعامل مع اتحاد الكرة.

•تمنيت أن يكشف العواني للرأي العام عن الملفات الستة التي تشير لتقاعس الاتحاد أو تسويفه.

للذكرى

ذكّر مروان بن غليطة بما قاله عارف العواني قبل 4 سنوات، حينما قال في تصريح صحافي «إن هناك 5 أشخاص و5 نقاد وراءه، وأتمنى إذا كان هناك خلل ما أن يقدموا لي النصح والتوجيه»، وقال بن غليطة: تمنيت أن يلتزم العواني بنفس الكلام حينما كان رئيساً لشركة الوحدة.

سقف الرواتب ليس مفاجأة

تناول مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة عبارة العواني «فوجئنا بعرض سقف الرواتب على العمومية»، فقال هذا البند مذكور في بنود الاجتماعات التي حضرها العواني، لأن بند الرواتب الأول معتمد من العمومية، ولا تستطيع أن تعتمد بند إلا من خلال العمومية، وأتمنى من أي شخص لا يعرف مواد ونظام الاتحاد أن يراجعها، وقال بن غليطة يبدو أن الأخ عارف نسي أو تناسى ما حصل في الاجتماعات، وعموماً سقف الرواتب بتعاون الأندية، يحتاج إلى وقت ليطبق بشكل صحيح.

وتطرق المهندس بن غليطة إلى عبارة في تصريح عارف العواني الذي أشار إلى أن المجالس هي مالكة الأندية، وقال: إذا كانت المجالس هي مالة الأندية، أتوقع أن أول شخص يستطيع محاسبة الأندية مالياً، هي المجالس، وكان من باب أولى أن يقوم مجلس أبوظبي الرياضي بتطبيق الرقابة على الأندية ومن كل الجوانب، كما كان من باب أولى أن يقوم المجلس الرياضي بتغيير الإداريين الذين يتلاعبون بالصفقات (إذا كان ذلك يحصل)، وهذه بداية الحوكمة.

غرفة الانتقالات

وعن قول العواني إن غرفة الانتقالات من اقتراحه، يقول بن غليطة طرحت فكرة من الأخ عارف، وتحولت إلى دراسة للشؤون القانونية، وكان لا بد أن يقوم الأخ عارف بشرح الآلية التي كان يريدها من الغرفة، لأن الطريقة التي يفكر بها لا يمكن أن تطبق، ولا يمكن أن تجبر اللاعب على البقاء في ناديه، وأعلن بن غليطة بتحد: أنا مستعد، أن أناقش هذه الفكرة على الهواء مباشرة.

مواجهات

وعن مقولة إن اتحاد الكرة يهرب من الأزمات يقول بن غليطة، كرة القدم كلها أزمات، ونحن لا نهرب من المواجهات والتحدي، مهما كانت.

فتح الملفات

وتناول رئيس اتحاد الكرة قضية أن الاتحاد لديه ملفات لم يتم غلقها، وتساءل: هل عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أم أمين عام مجلس أبوظبي للإعلام، وقال: لا توجد ملفات لم يتم غلقها وأتمنى أن يلتزم بحدود منصبه، ونحن نكن لمجلس أبوظبي الرياضي كل الاحترام والتقدير والود.

تعاون

اتحاد الكرة مستبشر برئاسة الرميثي

قال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة مستبشر بتولي اللواء محمد خلفان الرميثي رئاسة هيئة الرياضة في الدولة، ونتطلع لمزيد من التعاون معه بما يخدم رياضتنا عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص، خاصة ونحن نسعى للارتقاء باللعبة ونستعد لاستضافة نهائيات آسيا 2019، والتي نأمل أن نقدم خلالها مستوى يتواكب مع مكانة الدولة وتطورها في مختلف المجالات.

صقل

احتراف السعوديين خارجياً مهم

أبدى بن غليطة سعادته بخطوة الاتحاد السعودي بتطبيق الاحتراف الخارجي لعدد من اللاعبين، وقال: هي خطوة في الطريق الصحيح، كما تعتبر مطلباً أساسياً لنا منذ تولينا مسؤولية اتحاد الكرة، ونعمل على إقناع الأندية بضرورة احتراف عدد من اللاعبين في الدوريات الخارجية، لأنه يساهم في صقل اللاعبين وتنمية مواهبهم، وعرضنا تحمل مصاريف احتراف الصغار في الأكاديميات الخارجية

تعاون

الإعلام شريك استراتيجي

تطرق بن غليطة رئيس اتحاد الكرة إلى نقطة مهمة فيما يخص مقولة إن اتحاد الكرة يتهرب من الإعلام، وقال: الإعلام شريك استراتيجي لاتحاد الكرة، وهناك شفافية مطلقة في التعامل معه في مختلف المواضيع والقضايا، ولا يوجد عضو يتهرب من الإعلام، ودائماً نوضح الحقائق متى استدعت الحاجة ذلك، لأن للإعلام جانباً توعوياً مهماً، ولكن ليس مطلوباً منا أن نخرج يومياً في وسائل الإعلام.