تحدٍ وإثارة في خماسيات «دبي القضائي»

واصلت النسخة السادسة من بطولة خماسيات كرة القدم السنوية التي ينظمها معهد دبي القضائي خلال الفترة من الثامن من يناير وحتى السادس من فبراير 2018 منافساتها للأسبوع الثاني على التوالي. وظهرت في دورة هذا العام التي تحمل اسم «دورة زايد» بالتناغم مع مبادرة «عام زايد 2018» أجواءً حافلة بالتحدي بين الفرق العشرين المشاركة في المنافسات.

وقالت مريم الرميثي، مدية البطولة: «إن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه يتمثل في توفير جو رياضي يتماشى مع توجيهات الحكومة، كما أنها تكمل "تحدي دبي للياقة البدنية"، وكان إصرارنا كبيرًا للمضي بهذا الحدث.

لقد أمكننا استقطاب عشرين فريقاً، واخترنا لنسخة هذا العام اسم "بطولة زايد"، تماشيًا مع المحاور الرئيسية التي تقوم عليها مبادرة "عام زايد"، وسعينا إلى تقديم جوائز متميزة، تختلف عن البطولات الأخرى، ومنها جائزة عام زايد للفريق المثالي، حيث يتم تقييم الفرق في أول يوم من الاشتراك، بينما يتم التكريم في اليوم الأخير الذي يصادف 6 فبراير. إن أهم ما يميز البطولة الاهتمام بالتفاصيل، مثل توفير المعلقين المتخصصين، وحرص المدير العام على المتابعة اليومية مع المديرين التنفيذيين للدوائر المشاركة».

وبدا واضحًا ارتفاع مؤشر الإثارة وتفوق القوة والمهارة، وعلى الرغم من برودة الطقس، كانت اللقاءات ساخنة مع انتهاء 28 مباراة سجل اللاعبون فيها 187 هدفًا بواقع 6.6 أهداف لكل مباراة. وكان أقوى خط هجوم من نصيب فريق جمارك دبي، برصيد 23 هدفاً، وأقوى دفاع لفريق منتخب شرطة دبي الذي لم تستقبل شباكه أية أهداف.