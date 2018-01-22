أروابارينا يخشى من عشب الملعب

وصف الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الوصل، مواجهة فريقه مع فريق الإمارات بالمهمة نظراً لرغبة الإمبراطور في العودة لنغمة الانتصارات، والبقاء في سباق الصدارة، مشيراً إلى أن ملعب الصقور عشبه عال وأرضيته جافة، لكن ذلك لن يمنع فريقه من تحقيق الفوز.

قال مدرب الوصل: الصقور يضم بين صفوفه لاعبين مميزين ومنهم المحترف سيباستيان ساشا، والإمارات يقدم أداء جيداً في منافسات البطولات المحلية، مؤكداً رغبة فريقه في تقديم أداء قوي يساعدهم على تحقيق الفوز لإسعاد الجمهور الوصلاوي، الذي يدعم الفريق دائماً.

الإنذارات

وعن عدد الإنذارات الذي حصل عليها لاعبو الوصل في لقاء العين الأخير، قال: من الصعب التحدث مع أي لاعب وإخباره بأن عليه الحذر من الحصول على إنذار حتى لا يتم إيقافه، لأن ذلك سيؤثر عليه، ويجعله يتوتر ويفكر كثيراً في كيفية تفادي الحصول على إنذار، وفي هذه الحالة سيتشتت اللاعب ويخرج من المباراة، وبالتالي سيقدم أداء أقل من أدائه الطبيعي.

واختتم أروابارينا المدير الفني لفريق الوصل حديثه بالقول: لقاء الصقور لا يقل عن أي مباراة، فكل جولات الدوري مهمة ونستعد لها بشكل جيد.