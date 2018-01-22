الإمارات والوصل..التعادل لا يفيد

في مباراة، التعادل فيها لا يفيد.. يسعى فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى تحقيق هدف واحد، يشترك فيه مع ضيفه الوصل في لقاء الفريقين في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم على الملعب الخضراوي برأس الخيمة، ضمن الجولة الثانية للدور الثاني لدوري الخليج العربي، وهو خطف واقتناص النقاط الثلاث، لمواصلة مشوار صحوته بعد الفوز على الظفرة في الجولة الأولى، والخروج من كبوة الهزيمة بالنسبة للإمبراطور، الذي تلقى الهزيمة أمام العين، أفقدته صدارة الترتيب العام لفرق البطولة.

يغيب عن التشكيلة الأساسية للصقور في مباراة اليوم، خالد شماريخ وحسن عبد الرحمن بداعي الإصابة، والحسين صالح للإيقاف مباراتين، نتيجة حصوله على البطاقة الحمراء، وأحمد الشامسي تنفيذاً لمبدأ عدم مشاركته ضد فريقه المنتقل منه «الوصل»، مع إمكانية مشاركة السوري يوسف القلفا المحترف الجديد للصقور، فيما يفتقد الإمبراطور إلى خدمات لاعبيه مينديز لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء العين ضمن الجولة الماضية، وعبد الله كاظم لالتحاقه بالخدمة الوطنية، وخالد سبيل للإصابة.

صعوبة

لا تبدو مهمة أي من الفريقين سهلة اليوم أبداً، في ظل القناعة التي تفيد بأن مبارياتهما غالباً ما تشهد إثارة وندية وصعوبة في اقتناص الفوز فيها، رغم أن المباراة الأخيرة بينهما في ذهاب دوري الخليج العربي، انتهت لمصلحة الإمبراطور بثلاثة أهداف لهدف.

خطف النقاط

فيما يسعى فريق الإمارات إلى خطف النقاط الثلاث لتحسين وضعه والتقدم خطوة أخرى إلى منطقة الأمان، يتطلع الوصل إلى تعويض الهزيمة التي مني بها أمام العين في الجولة الماضية من البطولة، بنتيجة 3/1، وفقدانه صدارة الترتيب العام، ما يضع الإمبراطور أمام حتمية تحقيق الفوز اليوم، من أجل العودة مجدداً إلى مكانه المفقود، مع انتظار نتيجة مباراة العين المتصدر الحالي في ذات الجولة.

نشوة الفوز

يدخل الوصل مباراة اليوم، منتشياً بالفوز الأخير الذي حققه على بني ياس بخماسية في دور الـ 16 لبطولة الكأس، وهو ما يفتقده فريق الإمارات بعد خروجه من البطولة إثر خسارته بهدفين لهدف أمام الوحدة، ما يجعل الفوز هدفاً مشتركاً واحداً بين طرفي لقاء اليوم.

الوجوه البديلة

يعمل التونسي نور الدين العبيدي مدرب فريق الإمارات، على الاستعانة بعدد من الوجوه البديلة لسد ثغرة غياب 4 من أبرز تشكيلة الصقور الأساسية، من خلال إسناد الدور إلى أسماء واعدة، أمثال خالد خميس وسلطان حسين، والسوري يوسف القلفا المحترف الجديد للصقور، وغيرهم، فيما يتوقع أن يعمد الجهاز الفني لفريق الوصل، إلى معالجة غياب محترفه البرازيلي مينديز، الذي نال البطاقة الحمراء في لقاء العين ضمن الجولة الماضية، بإسناد المهمة إلى حسن محمد، الذي يجيد تنفيذ الأدوار الهجومية، مع العمل على تلافي تأثيرات غياب لاعب خط الوسط عبد الله كاظم، الملتحق بالخدمة الوطنية، وزميله خالد سبيل، الذي يخضع للعلاج، بعد أن عاودته الإصابة القديمة في الركبة.

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تقاسم مهاجما الوحدة سبستيان تاجليبو، والبرازيلي فابيو دي ليما مهاجم الوصل، صدارة هدافي دوري الخليج العربي برصيد 12 هدفاً لكل واحد منهما، وانفرد مهاجم الوصل ليما بالصدارة في الجولات الماضية قبل أن ينجح محترف العنابي تاجليبو في اللحاق بمحترف الوصل ومزاحمته على الصدارة، ويسعى ليما لفض هذه الشراكة لصالحه بهز مرمى الصقور.

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نال لاعبو الوصل 5 إنذارات دفعة واحدة في لقاء العين في الجولة الماضية، حيث نال كل من عبد الرحمن علي وعبد الله صالح وفابيو دي ليما البطاقات الصفراء، بينما جاءت البطاقة الحمراء من نصيب البرازيلي رونالدو مينديز الذي حصل قبلها على بطاقة صفراء، ويخشى الجهاز الفني للفهود من طرد أي من لاعبي الإمبراطور في لقاء الصقور.

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يقف الأرجنتيني ساشا محترف فريق الإمارات الأول لكرة القدم، في المركز الـ 7 ضمن لائحة هدافي بطولة كأس الخليج العربي برصيد 7 أهداف خلف المتصدر تيغالي محترف الوحدة بـ 12 هدفاً، والثاني ليما محترف الوصل بـ 12 هدفاً، والثالث ديوب محترف شباب الأهلي دبي بـ 9 أهداف، والرابع كايو محترف الوصل بـ 8 أهداف، والخامس بيرغ محترف العين بـ 8 أهداف، والسادس علي مبخوت محترف الجزيرة بـ 7 أهداف.

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يبلغ رصيد فريق الإمارات لكرة القدم 10 نقاط، جمعها من الفوز على فرق حتا 4/ 0، ودبا الفجيرة 1/ 0، والظفرة 1/ 0 في الدور الثاني، والتعادل مع فارس الغربية 3/3 في الدور الأول، في مقابل تجرع مرارة الخسارة في 8 مباريات أمام فرق الوصل 3/1، وشباب الأهلي- دبي 4/0، والعين 2/0، وعجمان 3/2، والشارقة 1/0، والوحدة 4/1، والجزيرة 3/1، والنصر 1/0، ما وضعه في المركز العاشر ضمن لائحة الترتب العام لفرق البطولة في ختام الجولة الأولى من الدور الأول.

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وقع الدولي السوري يوسف القلفا رسمياً على كشوفات فريق الإمارات الأول لكرة القدم، محترفاً رابعاً بالرقم 11 بديلاً للإيطالي ليتو، ولينضم إلى جانب الثلاثي الأجنبي المؤلف من المغربي عبدالغني معاوي، والكوري الجنوبي بارك، والأرجنتيني ساشا، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية المعتادة، وخوضه التدريبات منذ عدة أيام. ويتوقع أن يخوض القلفا أولى مبارياته الرسمية مع الصقور في مباراتهم مساء اليوم أمام الوصل على الملعب الخضراوي برأس الخيمة ضمن الجولة 13 لدوري الخليج العربي.

انتزاع الفوز

لفت أحمد مال الله مهاجم فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى أن فريقه الأخضر بمقدوره انتزاع الفوز من ضيفه الوصل اليوم، ضمن الجولة الـ 13 لدوري الخليج العربي، منوهاً بأن الصقور جاهزون تماماً للقاء، ويرغبون من أجل تقديم مباراة كبيرة، متوقعاً لقاء صعباً على الفريقين، داعياً زملاءه إلى التقليل من ارتكاب الأخطاء والهفوات والتعامل بجدية كبيرة مع كل مجريات المباراة، واستغلال الفرص المتاحة، وتنفيذ توجيهات المدرب، مشدداً على أن المنافس من الفرق القوية في البطولة، مستدلاً على ذلك باحتلاله المركز الثالث وبفارق 3 نقاط فقط عن العين متصدر الترتيب العام لفرق البطولة، معرباً عن قناعته بأن مستوى فريق الإمارات يشهد تطوراً من مباراة إلى أخرى، مذكراً بالفوز على الظفرة في الجولة الماضية، والخسارة بصعوبة بالغة أمام الوحدة في دور الـ 16 لبطولة الكأس.

مباريات مثل النهائيات

أكد حارس الوصل سلطان المنذري، على أهمية مواجهة الصقور، مشيراً إلى أن الإمبراطور طوى صفحة الهزيمة من العين في الجولة الماضية للدوري.

وقال: قمنا بالتحضير بشكل قوي، حتى نتمكن من تحقيق الفوز وحصاد الثلاث نقاط، والعودة لنغمة الانتصارات مجدداً، موضحاً أن المرحلة الماضية كانت صعبة علينا، بعدما تعرضنا للعديد من الإخفاقات في بطولتي الدوري والكأس، ونحن الآن لدينا 10 مباريات في بطولة الدوري، وبالنسبة لنا هي نهائيات كؤوس، ونسعى فيها لتحقيق الفوز فقط، حتى نتمكن في النهاية من حصاد بطولة الدوري.

واختتم المنذري حديثه، بالقول: من الطبيعي أن نرتكب الأخطاء، وهذا ليس عيباً، لكن العيب ألا تتعلم من الخطأ، وحالياً أعمل بمنتهى القوة، وأبذل قصارى جهدي للتخلص من اي اخطاء.