العبيدي ومرحلة العد العكسي

شدد التونسي نورالدين العبيدي مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن دوري الخليج العربي دخل فعلياً مرحلة العد العكسي، والحسم الذي لا بد منه، واصفاً مباراة فريقه على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة مساء اليوم أمام ضيفه الوصل، ضمن الجولة 13 من البطولة، بالمهمة والصعبة على كلا الفريقين.

أوضح: الدوري دخل الآن مرحلة العد العكسي، وصارت كل نقطة فيه تخضع لحسابات محددة سواء للفرق الطامحة بالدرع، أو تلك التي تتطلع إلى الابتعاد عن المراكز الأخيرة، فتجميع النقاط بالنسبة لنا، يعتبر هدفاً مهماً جداً، لأن وضعنا ما زال حرجاً حتى لو احتل فريقنا المركز العاشر، والفارق مع صاحبي المركزين الأخيرين ليس كبيراً.

11 لاعباً

أضاف: معنوياتنا عالية بعد فوزنا على الظفرة في الجولة الماضية، لاعبونا متحمسون لحصد النقاط الثلاث، رغم أن المنافس يعتبر من الفرق القوية، ويضم لاعبين أكْفاء خصوصاً في الخط الأمامي بتواجد كايو وليما، لكننا لا ننشغل بذلك كثيراً. وشدد العبيدي على أنه ليس هناك ما يُخيف فريقه من الوصل، بقوله: نعم، الوصل فريق قوي، ونحن نعرف ذلك، ولكن لسنا خائفين منه.

ودعا العبيدي لاعبيه إلى حتمية التعلم من الأخطاء والهفوات التي وقعوا فيها في مباريات سابقة.