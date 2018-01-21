العين يمطر شباك حتا بسداسية ويتمسك بالصدارة

تمسك العين بصدارته للائحة الترتيب العام لفرق دوري الخليج العربي لكرة القدم، رافعا رصيده إلى (31 نقطة)، بعد فوزه 6- 2 على ضيفه فريق نادي حتا مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، في حين بقي حتا بالمركز قبل الأخير برصيد (9 نقاط).

وشهدت المباراة حالة طرد كانت من نصيب محمود قاسم لاعب فريق حتا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، سجل أهداف العين كل من، ريان يسلم ( ق 22)، وأحمد خليل (ق 35)، وماركوس بيرغ هدفين (ق 44، 59)، وحسين الشحات (ق 65)، وأحمد برمان (ق 72)، في حين سجل هدفي فريق حتا كلا من أحمد خميس، (ق 31)، وصامويل روزا (ق 38)، وبهذا الفوز واصل العين تفوقه التاريخي على فريق حتا مسجلا انتصاره السادس في 6 مواجهات جمعت الفريقين بمسابقة الدوري.