ملفات مهمة على طاولة نقاش اتحاد الكرة اليوم

تحمل طاولة اتحاد الكرة خلال اجتماع طارئ مهم يعقد في الخامسة من مساء اليوم الأحد العديد من الملفات المهمة والمتعلقة بمستقبل الكرة الإماراتية، منها تقارير فنية وإدارية عن مشاركة الأبيض في "خليجي 23" وتطوير العمل في لجنة المنتخبات وتجربة حكم الفيديو التي سيتم تطبيقها خلال مارس المقبل، والاطلاع على استعدادات لجنة المسابقات لإقامة قرعة منافسات دور الثمانية لكاس رئيس الدولة والمقرر أن تقام الثلاثاء.

كما يناقش تقريراً عن الموازنة المالية للعام المنتهي وتقريراً عن تصور موازنة العام الحالي، والعديد من الملفات التي تنال اهتمام الشارع الكروي.