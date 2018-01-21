استطلاع «البيان»: نجاح كبير لأحمد خليل في العين

قرار إعادة المدرب المقال إلى عمله في النصر، لم تكن المرة الأولى مع الصربي يوفانوفيتش، العائد على رأس فريق الكرة بعد 15
عبر حكمنا الدولي يعقوب غابش عن فخره وجميع حكام البطولة المشاركين في النسخة 29 لدولية دبي بتزامن الحدث مع إعلان 2018 «
تستكمل اليوم منافسات دوري مجموعات البطولة، وذلك بإقامة ثلاث مباريات ضمن الجولة الرابعة، على أن يدشن المنتخب الوطني في
وضع منتخبنا الوطني قدمه في الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 29 مبكراً بعد فوزه في ثاني
خطفت المهرة «دي شيهانا» لمربط دبي الأضواء خلال فعاليات اليوم الثاني لبطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية، التي
عبر فيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة (إفهار)، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام
انتزع الجواد (آر بي بيرنينج)، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقيادة الفارس جيسوس
توجت الفارسة الإيرلندية إيفانا مكوتشن، على صهوة الجواد «السهم»، ملك الشيخ طاهر بن سعود الخليلي، وإشراف المدرب محمد
أعرب محمد سلطان سيف السويدي سفير الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة عن سعادته وتشرفه بتواجد مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد
يشهد مضمار نادي أبوظبي للفروسية، عند الخامسة مساء اليوم، الحفل 8 في الموسم الجديد، الذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية
برعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي