الوحد بطل كأس السوبر

توج نادي الوحدة بكأس عام زايد لسوبر الخليج العربي بعد فوزه على الجزيرة في المباراة التي جمعتهما على ستاد بني ياس مساء اليوم بهدفين دون رد أحرز الهدف الاول مراد بنتا في الدقيقة 20 والهدف الثاني جوجاك
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فيديو ا الهدف الثاني للوحدة عن طريق جوجاك ق59 من ركلة جزاء..الوحدة 2/0#الجزيرة_الوحدة #كأس_عام_زايد_لسوبر_الخليج_العربي#الجزيرة_الوحدة@AlJazira_uae pic.twitter.com/GZdFggivem— البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٠ يناير، ٢٠١٨
فيديو الهدف الأول للوحدة عن طريق مراد باتنا ق20#الجزيرة_الوحدة #كأس_عام_زايد_لسوبر_الخليج_العربي@AlJazira_uae @AlWahdaFCC pic.twitter.com/KCcSPH3QVQ— البيان الرياضي (@AlBayanSports) ٢٠ يناير، ٢٠١٨