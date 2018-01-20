الوحد بطل كأس السوبر

توج نادي الوحدة بكأس عام زايد لسوبر الخليج العربي بعد فوزه على الجزيرة في المباراة التي جمعتهما على ستاد بني ياس مساء اليوم بهدفين دون رد أحرز الهدف الاول مراد بنتا في الدقيقة 20 والهدف الثاني جوجاك

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