كأس عام زايد للسوبـر بيــن الجزيرة والوحدة الليلة

تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية في الثامنة مساء اليوم صوب استاد بني ياس بمنطقة الشامخة بالعاصمة أبوظبي لمتابعة مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي بين الجزيرة والوحدة والتي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرئيس الفخري لاتحاد القدم.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة كونها تحمل اسم كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي والتي أطلقتها لجنة دوري المحترفين على مسمى الكأس هذا العام تيمناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018 ليحمل شعار «عام زايد» ليصبح السوبر أول بطولة تحمل كأس عام زايد هذا العام.

متغيرات

وتقام المباراة لأول مرة في منتصف الموسم على غير العادة وذلك بعد أن شهد موعد إقامتها العديد من المتغيرات حيث كان مقرراً انطلاقها في سبتمبر من العام الماضي قبل انطلاق دوري الخليج العربي في العاصمة المصرية القاهرة، إلا أن موعدها تأجل إلى 5 يناير،.

ولكن جاءت مشاركة منتخبنا الوطني في خليجي 23 الأخيرة في الكويت لتفرض تأجيل المباراة مرة أخرى وتحديد موعدها الحالي مع صرف النظر عن إقامتها في القاهرة وإعادتها للإمارات مرة أخرى ليتم الاستقرار على إقامة اللقاء على استاد بني ياس.

ويمتلك الفريقان طموحات كبيرة بالتتويج باللقب وخصوصاً أنها البطولة الأولى في الموسم الحالي وعام 2018 وبالتالي ستمنح الفائز بها دفعة معنوية قوية في بقية الموسم، وفضلاً عن كونها بطولة مهمة تعد المباراة ديربي العاصمة وهو لقاء من نوع خاص بين الجزيرة والوحدة دائماً ما يحفل بالإثارة والندية.

اللقب الأول

ويسعى الجزيرة بطل دوري الخليج العربي الموسم الماضي إلى معانقة اللقب للمرة الأولى في تاريخه حيث لم يسبق لـ«فخر أبوظبي» الفوز بكأس السوبر من قبل، إذ كان الفريق طرفاً في مباراة السوبر 3 مرات لم ينجح خلالها في الظفر بالكأس، الأولى في عام 2011 وكانت أمام الوحدة ولكنه خسر بركلات الجزاء الترجيحية 9-8 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منهما.

ولذلك يتطلع الجزيرة للثأر من هزيمته أمام العنابي بعد 7 أعوام، والمرة الثانية في عام 2012 أمام العين ولكنه خسر أيضاً 4-5 بركلات الجزاء الترجيحية، أما المرة الثالثة والأخيرة فكانت في الموسم الماضي في المباراة التي جمعته بالأهلي في العاصمة المصرية القاهرة وانتهت لمصلحة الأخير بهدفين مقابل هدف.

المرة الثالثة

بينما يتطلع الوحدة إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن رفع الكأس عامي 2001 و2011، فيما لم يخسر «أصحاب السعادة» كأس السوبر سوى في مرة وحيدة في عام 2010 أمام الإمارات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تحضيرات

وأنهى فريق الوحدة تحضيراته أمس بحصة تدريبية أخيرة على ملعب المباراة، حيث يدخل «أصحاب السعادة» اللقاء بدوافع كبيرة ووسط معنويات عالية من أجل تحقيق اللقب الثالث، إذ يلعب العنابي المباراة بصفوف مكتملة وبالقوة الضاربة في ظل جاهزية جميع عناصره باستثناء المدافع حمدان الكمالي الغائب الوحيد منذ بداية الموسم، بينما لا توجد في صفوف الوحدة أية غيابات أخرى.

وهو ما يمنح المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب الحرية في اختيار التشكيلة الأنسب للمواجهة.

ويعزز من طموحات الوحدة الحالة الفنية الجيدة التي يمر بها الفريق هذا الموسم والنتائج الإيجابية في كل المسابقات المحلية، إذ يحتل الفريق وصافة دوري الخليج العربي بفارق نقطتين عن العين المتصدر، كما تأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس الخليج العربي وبات قريباً من التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه ذهاباً على العين في ملعب الأخير بهدفين لهدف.

بينما جاء فوزه الأخير على الإمارات في مسابقة كأس رئيس الدولة بهدفين لهدف في الوقت الإضافي وتأهله إلى ربع النهائي ليمنح الفريق دفعة أخرى قبل مواجهة الجزيرة في السوبر.

ويخشى ريجيكامب تأثر لاعبيه من الإرهاق في ظل توالي المباريات في الفترة الأخيرة ولعب 120 دقيقة أمام الإمارات في كأس رئيس الدولة وهو ما فرض على المدرب التركيز على استشفاء اللاعبين عقب المباراة مباشرة.

أسلوب هجومي

ومن المتوقع أن يعتمد ريجيكامب على أسلوبه الهجومي الذي بدأه مع الفريق منذ بداية الموسم، إذ يعتمد على القوة الهجومية المتمثلة في المغربي مراد باتنا والمجري جوجاك والهداف الأرجنتيني تيجالي بجانب العائد بقوة محمد الشحي ونجم وقائد الفريق إسماعيل مطر،.

فيما يعود للتشكيلة الأساسية الظهير الأيمن المتألق محمد برغش الذي فضل المدرب إراحته في آخر مباراتين بعد إصابة اللاعب بالإجهاد جراء عودته من المنتخب الوطني في خليجي 23.

تين كـــات: ليلة رد الإعتبار

أكد الهولندي تين كات في المؤتمر الصحافي التقديمي أنه سيخوض المواجهة أمام الوحدة بغرض رد الإعتبار، وقال: لن أتحدث عن الإرهاق وضغط المباريات الذي صادف الفريق طيلة الوقت وبداية من مونديال الأندية وخوض المسابقات المحلية لأن الجميع يعرف مدى ضغط المباريات الذي صادف الفريق. وكان الجزيرة مني بخسارة ثقيلة 2 - 4 أمام الوحدة في الجولة 11 للدوري.

وتابع تين كات: اللاعبون لا يحتاجون إلى تحفيز لهذه المواجهة فالكل يتطلع إلى الفوز وحسم المواجهة والتتويج باللقب، وربما تكون المباراة أسهل من مباراة دبا. وشدد تين كات على أن فريقه جاهز، وهي فرصة للتتويج بالبطولة وإضافة إنجاز إلى سجلات النادي، وأشار إلى أن علي مبخوت، وخصيف في كامل الجاهزية، كما يعود محمد فوزي من الإصابة وهو مكسب كبير.

ولفت المدير الفني إلى إمكانية مشاركة العمانيين لاعب الوسط حارب السعدي، والمدافع محمد المسلمي.

وأضاف: ننتظر السوبر وسنلعب من أجل الفوز ولا نطمح إلى الوصول إلى ركلات الترجيح.

وسنلعب فقط من أجل الفوز وليس سواه، والفريق مر بظروف صعبة خصوصاً في الستة أشهر الأخيرة وهذه الفترة من أصعب الفترات في تاريخه التدريبي، والتتويج بالكأس سيكون إنجازاً مهماً للجزيرة خصوصاً أنه لم يسبق له التتويج به، وخسر اللقب النسخة الماضية، يذكر أن الجزيرة خسر اللقب أمام شباب الأهلي 1 /‏‏‏‏ 2 في العاصمة المصرية القاهرة.

تأجيل

وأوضح تين كات أن تأجيل السوبر، أربك برنامج فريق الجزيرة، حيث كان يستعد للبطولة لتكون فاتحة الموسم، وأشار إلى ان المنافسة على لقب في بداية الموسم له طعم خاص وحاليا فإن طرفا المواجهة يطمحان إلى صعود منصة التتويج ونيل الكأس.

ريجيكامب: لا أحب الخسارة

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة الروماني لورينت ريجيكامب أن كأس السوبر على الطاولة بين فريقي الوحدة والجزيرة في إشارة إلى حظوظ الفريقين المتساوية في حصد اللقب، مشيراً إلى أن التركيز سلاح فريقه للفوز بالمباراة التي تعد مختلفة تماماً عن المواجهة التي جمعت الفريقين في دوري الخليج العربي وانتهت لمصلحة العنابي برباعية،.

وقال في المؤتمر الصحافي أمس: نحترم فريق الجزيرة ولكننا نسعى للفوز باللقب، وأتوقع مباراة ممتعة، خصوصاً وأن الفريقين لديهما الرغبة في الفوز، وأعتقد أن المباراة مختلفة عن المواجهة التي جمعت بيننا في الدوري، فقد يثابر الجزيرة غداً بصورة أكبر وأتوقع أن تكون ردة فعل المنافس أفضل من وجهة نظري لرغبته في الفوز ولكننا جاهزون لهذا الأمر.

وأضاف: لا أحب الخسارة وأسعى لوضع أكثر من أسلوب لعب دائماً، ويساعدني على تطبيق ذلك قدرات اللاعبين، خصوصاً وأننا نملك في الوحدة لاعبين بقدرات هجومية عالية، قد يعتقد الجميع أنني أجازف ولكن عندما نواجه فريقاً يلعب بطريقة دفاعية نحاول إيجاد الحلول للوصول لمرماه، ولا يمكن أن نغير طريقة اللعب في أيام قليلة، وأعتقد أن الفريقين سيلعبان بنوع من التحفظ في البداية.

وشدد ريجيكامب على أن خوض الفريق لـ120 دقيقة أمام الإمارات في كأس رئيس الدولة لن يصيب اللاعبين بالإرهاق، وقال: لا أعتقد أن الإرهاق سيؤثر علينا وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية، فنحن لا نبحث عن حجج أو مبررات وتركيزنا ينصب فقط على المباراة.

وأشار إلى أنه لم يكن لديه مشكلة في موعد السوبر بعد تعديله أكثر من مرة، لافتاً إلى أنه يحترم قرارات اللجنة ووظيفته العمل على تجهيز فريقه أياً كان الموعد، منوهاً إلى أنه وضع كل السيناريوهات للمباراة حتى إذا امتدت للركلات الترجيحية التي تدربنا عليها ولكنني آمل أن يحقق فريقي الفوز في الوقت الأصلي من المباراة.

وعن ضم الجزيرة لاعبين عمانيين جديدين في صفوفه قال: الجزيرة ضم لاعبين جديدين لأنهما يمتلكان قدرات جيدة والإدارة تتوقع منهما صنع الفارق ولكني أكرر أن تركيزي ينصب فقط على فريقي.

طريقة

وأكد أن اللاعبين استوعبوا طريقته وفكره جيداً في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن غياب محمد العكبري عن مباريات عدة بسبب عدم تواجده مع الفريق خلال فترة الإعداد؛ نتيجة الانضمام للمنتخب الوطني ثم تعرضه للإصابة؛ ولذلك كان بحاجة للوقت، وأي لاعب مطالب بصنع الفارق بغض النظر لو لعب أساسياً أو شارك بديلاً وليس العكبري فقط.

مبخوت:نسعى لإسعاد جماهيرنا

أعلن علي مبخوت مهاجم الجزيرة أن تحقيق لقب كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، هو طموح كل لاعبي الفريق، مؤكداً حرص لاعبي الجزيرة على بذل أقصى الجهد من أجل تحقيق الفوز على الوحدة، واعداً بالظهور بأفضل مستوى وتقديم كل ما يملكون لإسعاد الجماهير.

وتعويض إخفاق الموسم الماضي الذي خسر فيه فخر أبو ظبي اللقب أمام منافسه، ولفت مبخوت إلى أن لاعبي الجزيرة يسعون لتجاوز عثرات الدوري والتركيز على لقاء السوبر ليظهر الفريق بأفضل صورة.

وتطرق مبخوت لوضع الفريق وما عاناه من إصابات ونقص، مقللاً من تأثيرها على حظوظه في المباراة، مؤكداً أن الجزيرة فريق كبير، ويملك عدداً كبيراً من اللاعبين، مبدياً ثقته في كل من يشارك على تحمل المسؤولية وتحقيق المطلوب، وقال: الجهاز الفني قادر على تجهيز الفريق بالصورة التي تمكنه من التغلب على الظروف والصعود إلى منصة التتويج.

وأبدى علي مبخوت احترامه الكامل للفريق المنافس، مؤكداً أن الوحدة يملك نفس طموح الجزيرة، ويسعى للفوز بلقب كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، متوقعاً مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، معرباً عن أمانيه في أن يتمكن مع زملائه من التفوق على العنابي والظفر باللقب.

بوصوفة:تحدّ مهم للشباب

وصف الدولي مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة، مباراة فريقه أمام الوحدة في كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، بلقاء الديربي المثير الذي يجمع فريقين كبيرين يسعى كل منهما لتنصيب نفسه بطلاً على حساب الآخر، واعتبر المباراة تحدياً مهماً للاعبين الشباب.

وفرصة لهم لإثبات وجودهم وتأكيد أحقيتهم باللعب لفريق كبير ينافس دائماً على البطولات والألقاب. وقال: المواجهة تكتسب أهميتها من كونها نهائياً لا يقبل إلا فائزاً واحداً سيحصل على الكأس والميداليات الذهبية.

وتوقع بوصوفة أن تأتي المباراة صعبة، من واقع التنافس الكبير بين الفريقين، والندية التي تميز مواجهاتهما حتى في المباريات العادية بجانب كونه لقاء بطولة، ومواجهة تحدد من يفوز بلقب سوبر الإمارات.وتمنى نجم الجزيرة أن ينجح فريقه في تقديم مستوى مميز، وتحقيق الفوز من أجل الظفر باللقب.

وبعث بوصوفة برسالة لجماهير فخر أبوظبي، أشاد فيها بوقفتهم خلف الفريق، آملاً أن يستمر دعمهم للاعبين في مباراة السوبر حتى يتوج الفريق باللقب.

محمد فوزي:مشاركتي بيد المدرب

أكد الدولي محمد فوزي أنه جاهز لخوض المباراة، وفي كامل جاهزيته البدنية والذهنية، ومشاركته تتوقف على قرار المدير الفني تين كات، يذكر أن محمد فوزي قد تعرض للإصابة، وعلى أثرها غاب قرابة الشهر عن استحقاقات الجزيرة وأبرزها مونديال الأندية.

وأضاف: نتمنى أن يكلل طموحنا بالفوز خصوصاً أنه جاء في عام زايد الخير، وتسميته بكأس سوبر زايد، وسنعمل كل ما في وسعنا من أجل الفوز بالكأس، الذي يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأوضح محمد فوزي أن فريقه مر بظروف صعبة منذ انطلاقة الموسم، نتيجة الإصابات المتكررة في صفوف الفريق وضغط المباريات، وأن التتويج بكأس السوبر فرصة مثالية لعودة الفريق، وامتداد للمستوى اللافت الذي قدم في مونديال الأندية، وتحقيق رابع العالم.

مطر: نتمنى تحقيق لقب جديد

أعرب إسماعيل مطر قائد الوحدة عن أمله في أن يتوج فريقه بلقب كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، متوقعاً مباراة صعبة، مشيراً إلى أن اللقاء يجمع اثنين من أقوى وأفضل الفرق الإماراتية، مضيفاً أن كل فريق يطمح لتحقيق الفوز والظفر باللقب، وقال: نتمنى تحقيق لقب جديد وجميع لاعبي الوحدة سيبذلون بذل أقصى الجهد من أجل إسعاد جماهيرهم.

وقال: المواجهة لن تكون سهلة بين الفريقين الكبيرين، لأن كليهما يسعى للتتويج باللقب، ومن المعروف أن مباريات النهائيات تختلف كثيراً باعتبارها مباراة واحدة لا تقبل القسمة على اثنين، ومن يتعامل بصورة أفضل مع اللقاء يكون هو الأقرب للفوز، وأتمنى أن نكون الأقرب لنتوج باللقب.

وأضاف: سنقدم كل ما نملك لتحقيق بطولة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي لتكون إضافة جديدة إلى سجل نادي الوحدة العامر بالبطولات والألقاب، وأتمنى أن تتواجد جماهير الوحدة في المدرجات، لتساند اللاعبين وتشجعهم، لأن الجمهور هو الحافز الذي يدفع اللاعب للاجتهاد أكثر لتقديم أفضل ما لديه، المباراة تعتبر تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، ونسأل الله أن يوفقنا لتحقيق تطلعات جمهورنا.

باتنا:سنكون في الموعد

وصف المغربي مراد باتنا مهاجم الوحدة الأجواء في أوساط «العنابي» بالرائعة، مبيناً أن الفريق أكمل تحضيراته بشكل جيد للقاء السوبر، لافتاً إلى أن المباراة تجمع فريقين كبيرين يتطلع كل منهما للظفر باللقب، متوقعاً أن يقدم كل فريق أفضل ما لديه من أجل التتويج باللقب.

وتمنى باتنا أن يكون فريقه في الموعد وأن يحالف التوفيق لاعبي الوحدة في التتويج بكأس سوبر الخليج العربي من ملعب بني ياس، مشيراً إلى أن اللقاء يمثل أهمية كبيرة بالنسبة له على المستوى الشخصي، وهو يخوض تحدياً مهماً مع فريقه في مواجهة منافس قوي مثل الجزيرة، آملاً أن ينجح مع زملائه في قيادة الوحدة إلى منصة التتويج، لتكون فاتحة بطولاته مع الفريق.

ووجه باتنا رسالة مهمة إلى جمهور الوحدة مطالباً إياها بضرورة التواجد في ملعب المباراة، وقال: ننتظر مساندة جمهورنا لنا من داخل الاستاد، ووجود الجمهور مهم للاعبين، وأي فريق لا يمكن أن يحقق بطولات وألقاباً دون أن يكون أنصاره إلى جانبه، وجماهيرنا عودتنا دائماً على الوقوف بقوة خلف اللاعبين، وظلوا باستمرار خير داعم لنا، ووجودهم يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، ويضيف لنا الكثير من القوة، ونحن من جانبنا لن ندخر أي جهد لإسعاد جمهورنا بتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النادي العامر بالبطولات.

الشحي:90 دقيقة من التضحية

أكد لاعب الوحدة محمد الشحي جاهزيته وزملائه اللاعبين لخوض السوبر أمام الجزيرة في ظل الرغبة في تحقيق اللقب، مشيراً إلى أن البطولة تحمل اسماً غالياً على الجميع وهو ما يمنحها مزيداً من الأهمية، وقال: نسعى لتقديم أداء قوي مثلما اعتدنا منذ بداية الموسم والفوز بالسوبر، بالطبع المباراة صعبة، وفوزنا على الجزيرة في الدوري أصبح من الماضي لأن المنافس لديه الرغبة في الفوز .

ولكننا مستعدون للقاء، وبغض النظر عن الإرهاق أمامنا 90 دقيقة يجب علينا أن نضحي ونبذل أقصى مجهود للفوز باللقب. وأضاف: نتمنى أن نقدم مباراة تليق بالفريقين وتظهر الوجه الحضاري لدولة الإمارات ووسط حضور جماهيري غفير يؤازر اللاعبين ويشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وشدد الشحي على قوة ومتانة العلاقة بين لاعبي الوحدة تعليقاً على حالة الجدل الذي أثاره الفيديو الذي نشره قائد الفريق إسماعيل مطر ممتدحاً فيه الشحي بعد تسجيله هدف الفوز على الإمارات في كأس رئيس الدولة،.

وقال: مدح إسماعيل مطر لي شهادة أعتز بها، وهذا الأمر ليس غريباً عليه، ولكن البعض ضخم الأمر أكثر من اللازم وتم تحريفه، ولكني أؤكد أن العلاقة بين لاعبي الوحدة قوية سواء لاعبين مواطنين أو أجانب ولن يستطيع أحد تعكيرها.

مبادرة «زايد الوالد» تحقق أمنيات 3 أيتام

تشهد مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي اليوم تنظيم مبادرة «زايد الوالد»، بدخول 3 أطفال من هيئة الهلال الأحمر فرع أبوظبي مع الحكام، ليشاركوا في مراسم انطلاق المباراة.

وستقوم لجنة دوري المحترفين من خلال مبادرة «زايد الوالد» بتحقيق أمنيات ثلاثة من الأطفال الأيتام، بعد أن تلقت اللجنة طلباً من هيئة الهلال الأحمر-فرع أبوظبي لإلحاق الأيتام الثلاثة برياضات مختلفة تشمل: الجوجيتسو والسباحة وكرة القدم.

من جانبها، تواصلت لجنة دوري المحترفين مع ناديي الجزيرة والوحدة، اللذين تفاعلا بشكل فوري مع الطلب، وسجلا الأطفال في الرياضات التي تمنوا الالتحاق بها.

وتأتي المبادرة ضمن سلسلة مبادرات لجنة دوري المحترفين المجتمعية، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، 2018 «عام زايد»، وانطلاقاً من قول المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، «إن اهتمامنا بالشباب لا بد أن تكون له المكانة الأولى، فهؤلاء الشباب هم الجند وهم الموظفون وهم أمل المستقبل».أبوظبي - البيان الرياضي

رسائل في حب زايد

وضعت لجنة المحترفين لوحة في منطقة المشجعين، لإتاحة الفرصة للجماهير، التعبير عن مكانة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه الله، كما وضعت أخرى في غرف اللاعبين، يعبر من خلالها اللاعبون وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية عن مشاعر الحب والولاء والانتماء؛ تزامناً مع إطلاق مسمى عام زايد على كأس سوبر الخليج العربي.أبوظبي - البيان الرياضي

سحوبات على التذاكر

تقوم لجنة دوري المحترفين بعمل سحوبات على التذاكر الإلكترونية، حيث يتم السحب عليها خلال مباراة السوبر للفوز بجوائز قيمة، كما خصصت اللجنة جوائز للمبادرات التشجيعية المميزة من الجماهير، مثل الملابس اللافتة والتقليعات المبتكرة، إلى جانب إتاحة الفرصة للجماهير لمشاركة الصور، ضمن مسابقة «شجع فريقك» على وسم المباراة.أبوظبي - البيان الرياضي

الجزيرة ينتظر السعادة في ملعب بني ياس

قبل 7 سنوات وتحديداً موسم 2011/‏2012 كان ملعب بني ياس شاهداً على كأس السوبر، الذي جمع الجارين الجزيرة والوحدة، واستطاع العنابي تخطي فخر أبوظبي بركلات الترجيح، وبعد 7 سنوات طوال يعود ملعب بني ياس في الشامخة ليكون شاهداً ومحتضناً لكأس عام زايد للسوبر، فهل يبتسم الملعب لـ«فخر أبوظبي» ويعوض إخفاق موسم 2011- 2012 أمام جاره الوحدة.

نظرياً مواجهات الفريقين لا تخضع لعوامل ومقاييس محددة، وفي الموسم الماضي فاز الوحدة على الجزيرة 6 -0 ساحقة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكان فخر أبوظبي في عز تألقه وما لبث الجزيرة أن رد الدين وأنزل بجاره خسارة قاسية 5 -1 في الدوري، وتعود الكرة مرة أخرى للموسم الجاري.

واستطاع الوحدة التغلب على فخر أبوظبي في المباراة الماضية للدوري 4 - 2، واليوم يلتقي الفريقان مجدداً وبعد 12 يوماً فقط من مواجهة الدوري في الجولة 11. يطمح فخر أبوظبي في التتويج بالبطولة من أجل إنقاذ موسمه، حيث بات بعيداً عن لقب الدوري كما أنه لم يتذوق حلاوة التتويج بهذه البطولة من قبل.أبوظبي - البيان الرياضي

تصميم مميز للكأس

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن تصميم جديد للكأس التي سيتم تقديمها للفائز في مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، وسيتم الكشف عن الكأس قبيل انطلاقة المباراة.

وتم تصميم الكأس بشكلها الجديد في سنغافورة بواسطة مصمم عالمي، وتزن 15 كيلوغراماً، ويبلغ ارتفاعها 60 سنتيمتراً، وتم طلاؤها بالذهب والفضة، ويجمع التصميم بين الشكلين التقليدي والحديث، كما يجسد آلية صعود الفريقين، ويحمل شعار المناسبة.

وتحمل الكأس الجديدة اسم «كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي»، وهو المسمى الذي أطلقته اللجنة على الكأس، ما أعطى المسمى الجديد قيمة إضافية وأهمية أكبر للكأس بعد أن تحولت المباراة إلى مناسبة وطنية مهمة، سيكون كل فريق حريصاً على الفوز فيها للتتويج بالكأس الغالية.أبوظبي - البيان الرياضي