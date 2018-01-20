السوري خريبين في تدريبات حتا

حرص السوري عمر خريبين مهاجم الهلال السعودي على زيارة مواطنه عمرو الميداني مدافع حتا خلال التدريبات الأخيرة التي أجراها الفريق على ملعبه، ويعد الغياب لمدة تزيد على 20 يوماً بسبب الإصابة هو القاسم المشترك بين الصديقين اللذين لعبا سوياً تحت شعار منتخب بلادهما.

وكانت زيارة خريبين بمثابة «حافز معنوي» للميداني الذي طاردته الإصابة في العضلة الخلفية مجدداً في مباراة الجولة الماضية من الدوري أمام شباب الأهلي-دبي، ويغيب عن الملاعب مدة تزيد على 3 أسابيع، واستقبل علي البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا خريبين بحفاوة بحضور راشد البدواوي مدير الفريق الأول.

وكان خريبين تعرض لإصابة بتمزق في أربطة القدم في مباراة فريقه الهلال أمام الاتحاد السعودي ومن المتوقع غيابه أكثر من 20 يوماً.