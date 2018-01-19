النصر يعين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن تعيين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للإيطالي تشيزاري برانديلي.

وكانت شركة النصر قد قررت إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول في وقت سابق.

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