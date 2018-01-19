النصر يعين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق

يختتم فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم على ملعب بني ياس، استعداداً لمباراة «السوبر» أمام الوحدة، والمقررة غداً، ويشهد الفريق عودة الدولي لاعب الوسط محمد فوزي من الإصابة التي تغيب على أثرها قرابة شهر.