النصر يعين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق

أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن تعيين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للإيطالي تشيزاري برانديلي.
وكانت شركة النصر قد قررت إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول في وقت سابق.
أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن تعيين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للإيطالي تشيزاري برانديلي.
وكانت شركة النصر قد قررت إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول في وقت سابق.
قررت شركة النصر لكرة القدم إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول وتكليف المدرب المواطن علي مراد بقيادة تدريبات الفريق الأول بشكل مؤقت.
اختتمت اليوم فعاليات ماراثون زايد الخيرى في نسختها الرابعة والتي استضافتها مدينة الأقصر بجمهورية مصر العربية الشقيقة
توفيت الايطالية كارلا مارانغوني التي كانت في سن الثانية بعد المئة، أكبر متوجة بميدالية في الألعاب الأولمبية، الخميس في
أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن تعيين الصربي إيفان يوفانوفيتش مُديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للإيطالي
قررت شركة النصر لكرة القدم إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول وتكليف المدرب المواطن علي مراد بقيادة تدريبات الفريق الأول بشكل مؤقت.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة.
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس هيئة الشرف 4 قرارات بشأن مجلس إدارة النادي والشركات التابعة له.
تشهد مدينة الأقصر المصرية، صباح اليوم، انطلاق ماراثون زايد الخيري الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يختتم فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم على ملعب بني ياس، استعداداً لمباراة «السوبر» أمام الوحدة، والمقررة غداً، ويشهد الفريق عودة الدولي لاعب الوسط محمد فوزي من الإصابة التي تغيب على أثرها قرابة شهر.
تشهد مدينة الأقصر اليوم انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري في جمهورية مصر العربية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستكون الأقصر «مدينة الشمس»
تحت شعار «لا وقت للراحة» دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أجواء مباراة كأس السوبر، التي تجمعه بالجزيرة باستاد بني ياس.
زار الوفد الإماراتي أمس مستشفى الأورمان لأورام السرطان الذي سيخصص ريع ماراثون زايد الخيري في الأقصر لصالحه.
يدشن المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، النسخة العاشرة من فعالياته اليوم، على مضمار الرحبة الرملي بالعاصمة العمانية مسقط، في إطار احتفالاته بعام زايد 2018.