شركة النصر لكرة القدم تعفي برانديلي من تدريب الفريق

قررت شركة النصر لكرة القدم إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول وتكليف المدرب المواطن علي مراد بقيادة تدريبات الفريق الأول بشكل مؤقت.
قررت شركة النصر لكرة القدم إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول وتكليف المدرب المواطن علي مراد بقيادة تدريبات الفريق الأول بشكل مؤقت.
قررت شركة النصر لكرة القدم إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول وتكليف المدرب المواطن علي مراد بقيادة تدريبات الفريق الأول بشكل مؤقت.
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة.
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس هيئة الشرف 4 قرارات بشأن مجلس إدارة النادي والشركات التابعة له.
تشهد مدينة الأقصر المصرية، صباح اليوم، انطلاق ماراثون زايد الخيري الذي يقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يختتم فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم على ملعب بني ياس، استعداداً لمباراة «السوبر» أمام الوحدة، والمقررة غداً، ويشهد الفريق عودة الدولي لاعب الوسط محمد فوزي من الإصابة التي تغيب على أثرها قرابة شهر.
تشهد مدينة الأقصر اليوم انطلاق النسخة الرابعة من ماراثون زايد الخيري في جمهورية مصر العربية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وستكون الأقصر «مدينة الشمس»
تحت شعار «لا وقت للراحة» دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أجواء مباراة كأس السوبر، التي تجمعه بالجزيرة باستاد بني ياس.
زار الوفد الإماراتي أمس مستشفى الأورمان لأورام السرطان الذي سيخصص ريع ماراثون زايد الخيري في الأقصر لصالحه.
يدشن المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، النسخة العاشرة من فعالياته اليوم، على مضمار الرحبة الرملي بالعاصمة العمانية مسقط، في إطار احتفالاته بعام زايد 2018.
علم «البيان الرياضي» بوجود تغييرات كبيرة في نادي النصر سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وتشمل التغييرات مناصب إدارية رفيعة.
أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب الوصل، أن الفوز بخمسة أهداف مقابل هدفين على بني ياس أول من أمس باستاد خليفة بن زايد.
يبدو أن صفقة انضمام المدافع الدولي للنجم الساحلي حمدي النقاز إلى صفوف الزمالك المصري تطورت، وتحولت خلال الأسبوعين الأخيرين إلى مسلسل تونسي مصري