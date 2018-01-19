شركة النصر لكرة القدم تعفي برانديلي من تدريب الفريق

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قررت ‫شركة النصر لكرة القدم إعفاء الإيطالي تشيزاري برانديلي من منصب المدير الفني للفريق الأول وتكليف المدرب المواطن علي مراد بقيادة تدريبات الفريق الأول بشكل مؤقت.

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