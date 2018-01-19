كاميلي: طموح دبا لقب أغلى البطولات

نجح فريق دبا الفجيرة في خطف البطاقة الأخيرة للترقي إلى مرحلة الثمانية الكبار في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عبر الفوز على فريق النصر في مواجهة ماراثونية أول من أمس حسمت بركلات الترجيح 5-3، وهو الفوز الذي وصفه مدرب الفريق باولو كاميلي، بأنه جعل تطلعات النواخذة ترتقي نحو الفوز باللقب الغالي، مؤكداً أن الفريق مؤهل للمضي قدماً نحو النهائي وخطف اللقب وهذه هي طبيعة مواجهات الكأس التي لا تخضع للفوارق بين الأندية، كما يحدث في مواجهات دوري الخليج العربي.

تتويج

كما أكد كاميلي أن الفرصة باتت مواتية لفريق دبا الفجيرة لتحقيق بطولة في هذا الموسم لأنه وضع الفريق في الدوري يختلف تماماً عن الوضع في الكأس، حيث بإمكان الفريق أن يتغلب على الفوارق في الإمكانيات مع الفرق الأخرى ويمكن أن يصل إلى أبعد من دور الثمانية وهي طبيعة مواجهات الكأس التي تلعب بنظام خروج المهزوم بعكس مباريات الدوري التي لها حسابات طويلة ومعقدة.

اعتذار

من جانبه، تقدم مدرب فريق النصر برانديللي باعتذاره إلى جماهير الفريق ومجلس الإدارة، مؤكداً أنه كان يعلم بطموحاتهم في أن يصل فريق النصر لأبعد من المرحلة الحالية في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي لها مكانة خاصة لديهم، لكن جاءت الظروف مغايرة وهو حال مباريات كرة القدم والطريق أمامهم للتعويض في بطولات أخرى.

وبين برانديلي أن فريقه أضاع فرصة حسم المباراة في شوطها الأول عبر إهدار العديد من الفرص التي كانت كفيلة بإنهاء المواجهة في وقتها الأصلي أو حتى الأشواط الإضافية التي كان فيها فريق النصر صاحب أفضلية واضحة، لكن الحديث عن المباراة لم يعد يجدي الآن.

مشاركة

أكد المدرب الإيطالي برانديللي، أن جميع اللاعبين الذين تم الدفع بهم في مواجهة أول من أمس خاصة العائدين من إصابات كان لا بد من مشاركتهم من أجل أن يدخلوا في أجواء المواجهات التنافسية وهو الوضع الطبيعي لأن تأخر مشاركتهم سيجعل الفريق يعيش في الدوامة السابقة.