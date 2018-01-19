زوران: أحمد خليل يحتاج إلى وقت للتأقلم

حقق العين المطلوب وتأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجاء فوزه على الظفرة بهدف وحيد سجله السويدي ماركوس بيرخ ق22 صعباً.

بعدما قدم فارس الغربية مباراة قوية لكنه افتقد إلى اللمسة الأخيرة في ترجمة الفرص خصوصاً فرصتين حاسمتين للبرازيليين فيرناندو سيلفا،ق28، والتون الميدا ق90، في المقابل استحوذ الزعيم على أوقات كبيرة من المباراة واكتفى بهدف وحيد، مع إراحة عناصر مهمة أبرزها «عموري»، البرازيلي كايو، مهند العنزي، وخالد عيسى.

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من جانبه، أوضح الكرواتي زوران مدرب فريق العين، بأن فريقه سيطر على مجريات اللعب حتى الدقيقة 20، في المقابل لعب الظفرة بشكل جيد، وصنع لاعبوه العديد من الفرص، مشيراً إلى أن فريقه فقد السيطرة في بعض أجزاء من المباراة. وعن الظهور الأول للدولي أحمد خليل مهاجم الفريق قال:

خليل لاعب جيد ومهم بالنسبة لفريق العين، وقد شارك في صنع هدف، لكنه يحتاج إلى وقت كاف من أجل التأقلم مع زملائه، وذلك أمر طبيعي لأنه لم يلعب كرة قدم حوالي 6 أشهر، وسنعمل جاهدين على إرجاعه لمستواه الطبيعي.

مسؤولية

من جانبه، شدد المقدوني جوكيكا مدرب الظفرة على أن فريقه يحتاج إلى الانسجام في المرحلة الحالية، مشيراً إلى انه تولى مسؤولية قيادة الفريق فنياً منذ أيام، والفريق بشكل عام يمتلك خامات جيدة لكنه يحتاج إلى وقت ليس بالطويل لتحقيق التفاهم ودعم الثقة، بين عناصره وسيكون شغله الشاغل هو إعادة ترتيب الأوراق وتحسين النتائج.

وعن المباراة قال: تأثر الفريق بإصابة عبدالرحمن يوسف وخروجه اضطرارياً ودفعنا بالبديل ياسر الجنيبي، وأيضاً الضغط البدني اجبرنا على تبديل ايغور سرغييف، مشيراً إلى أن اللاعب حديث العهد بالفريق ولم يلعب سوى مباراة وحيدة، ويحتاج أيضاً إلى وقت للتأقلم مع زملائه.

100%

شدد الكرواتي زوران مدرب فريق العين، على أن مواجهة الظفرة حملت دروساً للاعبيه أهمها بذل 100% من المستوى أمام الخصوم، وليس هناك خصم صعب وآخر سهل، في المقابل يعاني اثنان من ركائز الفريق هما بندر الأحبابي، والياباني شيوتاني من الإرهاق حيث بذلا جهداً كبيراً في المباراة الأخيرة أمام الوصل في الدوري.