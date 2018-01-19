«فخر أبوظبي» كامل العدد

يختتم فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم على ملعب بني ياس، استعداداً لمباراة «السوبر» أمام الوحدة، والمقررة غداً، ويشهد الفريق عودة الدولي لاعب الوسط محمد فوزي من الإصابة التي تغيب على أثرها قرابة شهر.

كما أن علي خصيف تعافى وشارك في المباراة الأخيرة أمام اتحاد كلباء، بعد إصابة أبعدته قرابة 40 يوماً، وشهدت المباراة مشاركة علي مبخوت في الشوط الثاني للمباراة، رغبة من المدير الفني في إبعاده عن تكرار الإصابة نتيجة الأحمال الزائدة.

ضغط

ويطمح فخر أبوظبي في التتويج بكأس البطولة، التي غابت عن خزائنه في ثلاث نسخ ماضية، ويعاني الفريق من ضغط المباريات، ما تسبب في إرهاق لاعبيه، نتيجة خوضهم مسابقات متنوعة، بداية من كأس العالم للأندية ودوري الخليج العربي، وكأسي صاحب السمو رئيس الدولة والخليج، وأبدى الهولندي تين كات المدير الفني للفريق، اعتراضه في تصريحات سابقة على «الروزنامة الضاغطة».

وطالب المسؤولين بوضع جدول مباريات متوازن، حتى لا يتأثر اللاعبون، ويصبحوا عرضة للإصابات، ويعاني أبرز أوراق الجزيرة الدوليون، علي مبخوت، والمغربي ومبارك بوصوفة، وعلي خصيف، وفارس جمعة، من الإرهاق.

وكان فخر أبوظبي أجرى تدريباته أمس على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، بمشاركة جميع اللاعبين، واتسمت بالحيوية والحماس، رغم ضيق الوقت، حيث خاض الجزيرة مباراة مهمة الثلاثاء الماضي أمام اتحاد كلباء، ونجح في حسم المواجهة بهدف وحيد، وتأهل إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

جاهزية

وأكد حسين سهيل مدير الفريق، جاهزية فخر أبوظبي لموقعة كأس السوبر أمام الوحدة، ومشيراً إلى أن الفريق كامل العدد، بعد عودة محمد فوزي، وجاهزية مبخوت، وخصيف، ويتطلع الفريق إلى التتويج باللقب، الذي لم يسبق أن تذوق طعم حلاوته.

حسابات

وأضاف: كأس السوبر له حسابات خاصة كباقي مسابقات الكؤوس، لكنها مهمة للغاية، فالفوز بمباراة، يجعلك على منصة التتويج، والفوز بالكأس، وأعتقد أن البطولة في نسختها الحالية، لها طعم خاص وفوز مختلف، لأنها تأتي في عام زايد الخير.

وبإطلاق عام زايد على كأس البطولة، ولنا عظيم الشرف في نادي الجزيرة أن نكون طرفاً في بطولة يطلق عليها اسم المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

روزنامة

وأوضح حسين سهيل، أن تأجيل البطولة وضع الجزيرة في روزنامة مضغوطة، حيث كان من المقرر إقامة البطولة في مصر بداية الموسم، ووضع النادي أجندته على هذا النحو في معسكره الخارجي في هولندا، ومع إلغاء إقامة السوبر في مصر وتأجيل موعده، أصبح الفريق في ضغط، نتيجة خوضه مسابقات متعددة على المستوى المحلي ومونديال الأندية.

ومشاركة الدوليين في كأس الخليج، وقال: بدأنا تحضيراتنا أمس واليوم فقط، بعد خوض مباراة كلباء في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأشار مدير الفريق إلى أن خسارة فريقه أمام الوحدة 2 - 4 في الجولة الماضية للدوري، لا تعني ضعف موقفه أو تأثره سلبياً، فلكل مباراة ظروفها وحساباتها الخاصة، ودائماً ما تتسم مواجهات الفريقين بالحماس والندية، ولا تحكمها مقاييس ثابتة.

ومؤكداً أن الخسارة أمام الوحدة في الدوري، ستمثل عامل ضغط إيجابي وليس سلبياً.وناشد سهيل جماهير فخر أبوظبي الوفية، بالوقوف خلف الفريق في استاد نادي بني ياس، وأكد أن فريقه سيخوض البطولة بكل عزيمة وإصرار على تحقيق الفوز على الوحدة، وإضافة اللقب الأول للجزيرة في تاريخ السوبر الإماراتي.

تصويت لأفضل لاعب

تشارك جماهير فريقي الجزيرة والوحدة في التصويت لنجم كأس السوبر من اختيار الجماهير مع ركلة البداية، ويستمر التصويت 24 ساعة بعد نهاية اللقاء، على أن يتم الإعلان عن اللاعب الفائز عقب الانتهاء من التصويت، كما تنظم اللجنة مسابقة توقع نتيجة المباراة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة، وتم رصد جوائز قيمة للفائزين في المسابقات المختلفة.

جوجاك: سنحقق اللقب بدعم جماهيرنا



أكد المجري جوجاك لاعب الوحدة اكتمال تحضيرات فريقه لمباراة الجزيرة، مناشداً جماهير الفريق بمساندة اللاعبين، حتى يتمكنوا من تحقيق بطولة سوبر الخليج العربي، وأشار إلى جاهزية اللاعبين للمواجهة، وحرصهم على الظفر باللقب، مضيفاً أن التتويج بكأس السوبر سيمنح الفريق قوة دفع إضافية.

وأعرب جوجاك عن سعادته بفلسفة المدرب ريجيكامب، مبيناً أنه يقدم عملاً مميزاً، متمنياً أن تكلل جهود الجميع بالحصول على بطولة السوبر، واعترف بقوة فريق الجزيرة لكنه أكد أن الوحدة يمر بفترة جيدة.

رومارينهو: لن نفرّط في الفرصة

اعتبر البرازيلي رومارينهو مهاجم الجزيرة، مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي فرصة لتأكيد تميز «فخر أبوظبي»، ولن يفرط اللاعبون فيها بعد أن قدموا مستويات جيدة.

وأظهر الوجه المشرق لكرة القدم الإماراتية، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي، ما منحهم دافعاً كبيراً لتقديم الأفضل والسعي للتتويج ببطولة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، مضيفاً إن الفوز باللقب هو الهدف الذي يعمل من أجله الجميع في الوقت الراهن، وأكد أن الجميع سيقاتلون للتتويج باللقب.

عبد الباسط محمد: العودة إلى منصات التتويج

وصف عبد الباسط محمد لاعب الوحدة مباراة الجزيرة بلقاء الديربي المثير، لأنه يجمع فريقين كبيرين، مؤكداً جاهزية الوحدة لخوض المباراة، بعد الظهور الجيد للعنابي في النصف الأول من بطولة الدوري، وقال: التحضيرات ستتواصل للمباراة المهمة، وأتمنى أن يقدم الفريق المستوى الذي يمكنه من حصد لقب السوبر، والعودة إلى منصات التتويج.

وأشاد عبد الباسط بالجهاز الفني للوحدة بقيادة ريجيكامب، الذي نجح في إيصال الفريق إلى الجاهزية المطلوبة التي تمكنه من تحقيق تطلعات الجماهير.

فارس جمعة: إيقاف هجوم «العنابي» مفتاح الفوز

أكد فارس جمعة مدافع الجزيرة أن حظوظ فريقه والوحدة متساوية في الفوز بلقب السوبر، بصرف النظر عن مركز كل فريق في الدوري، مشدداً على الرغبة الكبيرة لدى فخر أبوظبي للتتويج بلقب السوبر.

وأشار إلى أن الوحدة فريق قوي ومنظم، يلعب كرة قدم حديثة، ويملك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، أصحاب المهارات العالية، واعترف فارس بقوة خط هجوم العنابي، الذي يتمتع أفراده بقدرات تهديفية كبيرة، مشدداً على ضرورة الأداء بتركيز وقوة من أجل إيقاف خطورتهم، وهو مفتاح الفوز.

لوحات في حب زايد

حرصت لجنة دوري المحترفين على إتاحة الفرصة لجمهور مباراة كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي، للتعبير عن حبهم وولائهم للوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال وضع لوحة كبيرة في منطقة المشجعين، يكتب عليها أنصار الفريقين رسائلهم التي تعبر عن مكانة القائد المؤسس، رحمه الله.

وسيتم وضع لوحات مشابهة في غرف اللاعبين، يعبر من خلالها لاعبو الفريقين وأعضاء الأجهزة الإدارية والفنية عن مشاعر الحب والولاء والانتماء تزامناً مع إطلاق مسمى عام زايد على كأس سوبر الخليج العربي، كما توجد لوحات أخرى في المنطقة الرسمية لذات الغرض.

قطب وحداوي يتكفل بالتذاكر

تكفل قطب وحداوي بشراء جميع تذاكر مباراة كأس السوبر (كأس عام زايد) بين الوحدة والجزيرة، والمخصصة لجماهير الوحدة، وذلك من أجل تحفيزهم على الحضور ومؤازرة الفريق في المباراة.

وأعلنت شركة كرة القدم، عن شراء القطب الوحداوي للتذاكر، وإهدائها لجمهور العنابي، وتوزيعها على الراغبين في الحضور عند بوابات الدخول لملعب بني ياس.

«المحترفين» تطلق «المشجع السوبر»

أطلقت لجنة دوري المحترفين، مفاجآت متنوعة للجماهير، وأطلقت مبادرة جديدة تحمل اسم «المشجع السوبر»، تزامناً مع المباراة، حيث يتم تكريم أول مشجع قام بشراء تذكرة عبر الموقع المخصص لبيع التذاكر من كل نادٍ من طرفي المباراة، وسيتم تكريم المشجع السوبر من كل فريق، خلال التدريب الرسمي لفريقه.

والذي سيجري اليوم بملعب المباراة، حيث يتم تسليمه قميص النادي، وتهدف اللجنة من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز قيمة الولاء والانتماء للأندية، وتحفيز الجماهير على الاستمرار في دعم فرقها، من خلال الحضور والتشجيع من داخل الاستاد.

وفي الوقت نفسه، أكملت اللجنة تجهيز منطقة المشجعين، التي تضم العديد من الألعاب والمسابقات التي سيتنافس عليها جمهور الفريقين، قبل التوجه إلى المدرجات لمساندة فرقهم.أبوظبي - البيان الرياضي