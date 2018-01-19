الحمادي: هدفنا إهداء جماهير الوحدة أول بطولة في 2018

تحت شعار «لا وقت للراحة» دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أجواء مباراة كأس السوبر، التي تجمعه بالجزيرة باستاد بني ياس.

وذلك عقب الفوز الذي حققه الفريق على الإمارات بهدفين لهدف يوم الثلاثاء الماضي في دور الستة عشر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، واستأنف الفريق تحضيراته، بتدريبات الاستشفاء لتجنب الإرهاق بعدما خاض الفريق 120 دقيقة في مواجهة «الصقور».

بينما أدى الفريق مرانه الأساسي أمس حرص ريجيكامب المدير الفني أن يكون مغلقاً أمام الإعلام لتوفير أقصى درجات التركيز للاعبين، ويؤدي الفريق مرانه الأخير في الخامسة من مساء اليوم على ملعب المباراة ويضع من خلاله المدير الفني اللمسات النهائية على الخطة والتشكيلة.

وأكد عبد الباسط محمد الحمادي مدير فريق الوحدة جاهزية جميع اللاعبين لخوض مباراة السوبر التي يدخلها الفريق من دون غيابات، باستثناء حمدان الكمالي الذي دخل المراحل النهائية للتأهيل، وقال: المواجهة مختلفة عن اللقاءات السابقة خاصة المباراة الأخيرة في الدوري التي فزنا بها 4 - 2 خاصة وأنها مباراة بطولة، وهدفنا إهداء جماهير العنابي الوفية لقباً أول في عام 2018.

مشيراً إلى أن الجميع متحفز ولديه الرغبة والإصرار على تحقيق لقب السوبر، وقال: مواجهة الجزيرة صعبة لكن لدينا الرغبة والإصرار على تقديم أداء قوي يؤهلنا للحصول على اللقب، والفريق في جاهزية جيدة من دون غيابات لخوض اللقاء، وهناك تنافس بين جميع اللاعبين على بذل أقصى جهد من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية خصوصاً وأن الكل لديه الحافز للعب في المباراة التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة لنا.

إرهاق

وشدد الحمادي على أنه رغم الإرهاق نتيجة ضغط المباريات إلا أن اللاعبين يدركون أهمية المباراة، وقال: لم يحصل الفريق على راحة نظراً لأهمية المباريات التي يخوضها الفريق في المرحلة الحالية، كما أن اللعب لمدة 120 دقيقة أمام الإمارات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمر متعب، بعكس الجزيرة الذي أراح بعض لاعبيه عقب لقاءنا معه في الدوري.

ولكن رغم الإرهاق إلا أن ذلك لن يقلل من عزيمتنا وإصرارنا للفوز باللقب، ونحن اعتدنا على عدم اختلاق الأعذار أو إيجاد مبررات قبل المباريات المهمة، ولذلك الجميع على أتم استعداد لتقديم الأداء الذي يليق بالفريق والبطولة خصوصاً وأنها تحمل اسماً غالياً على الجميع كونها تأتي في عام زايد، وإطلاق اسم زايد على السوبر أضاف لها زخماً كبيراً ويمنح اللاعبين دافعاً أكبر من أجل التتويج باللقب.

عودة

وعن عودة الظهير الأيمن المتألق محمد برغش إلى التشكيلة الأساسية، أوضح أن المدير الفني حرص على منح اللاعب راحة عقب عودته من المنتخب الوطني واللاعب جاهز للمشاركة وضمن الخيارات الفنية وقرار مشاركته بيد المدرب.

دعم

وجّه عبد الباسط محمد الحمادي الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي على الدعم الكبير والمتابعة المستمرة للفريق، التي كان لها الأثر في النتائج التي حققها الفريق منذ بداية الموسم، وتواجده في صلب المنافسة على جميع البطولات.

كما وجّه الشكر إلى الجماهير والجهاز الفني واللاعبين على تضحياتهم والإصرار على إسعاد الجماهير وهو دافعنا لإهدائهم البطولة، وقال: نحن على ثقة بأن جماهيرنا الوفية ستؤازر الفريق بقوة في ملعب المباراة، كما اعتدنا منهم دائماً وكان لهم دور كبير فيما حققه الفريق من بطولات سابقة.