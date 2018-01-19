تخريج دفعة من مدربي الرخصة «سي» الآسيوية

اختتمت ظهر أمس دورة الرخصة «سي» الآسيوية للمدربين، التي نظمتها الإدارة الفنية باتحاد الكرة في مقره بالخوانيج في دبى، خلال الفترة من 6 إلى 18 من الشهر الجاري، بمشاركة 24 متدرباً معظمهم من أندية الهواة، وأقيمت المحاضرات النظرية والعملية للدورة تحت إشراف المحاضر الآسيوي الإماراتي خالد داحس مساعد مدرب منتخب الشباب تحت 19 سنة.

وشهد ختام فعاليات الدورة الآسيوية، إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، وعبيد مبارك الشامسي مدير الإدارة الفنية باتحاد الكرة.

ويأتي تنظيم دورات الرخصة «سي» الآسيوية للمدربين، ضمن توجهات مجلس إدارة الاتحاد لتطوير الجانب الفني للكوادر البشرية في أندية الهواة، تماشياً مع اهتمامه بتطوير البنية التحتية لتلك الأندية.

وتوفير المعدات الطبية اللازمة للعيادات الطبية، بهدف استدامة النشاط الكروي. وبحصول المتدرب على الرخصة «سي»، والمعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يصبح مدرباً لفرق المراحل السنية من عمر 6 سنوات إلى 12 سنة، حيث تم تعريف المشاركين من خلال الجانب النظري بدور المدرب، ومعرفة الفرق بين الفئات العمرية الصغيرة والكبيرة، ومراحل تكوين لاعب كرة القدم.