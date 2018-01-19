مليحة يفجّر المفاجأة في دوري الصالات

فجّر فريق نادي مليحة، مفاجأة من العيار الثقيل، بتعميق جراح مستضيفه فريق نادي دبا الحصن بنتيجة 5-3 في الأسبوع الحادي عشر من دوري كرة الصالات، وواصل فريق نادي الظفرة انتصاراته، وسطر فوزاً مستحقاً على ضيفه شباب الأهلي دبي بثلاثية نظيفة.

تقدم مليحة بهدف البرازيلي أليكس داسيلفا، وأدرك المصري المعتز سامي التعادل، وأضاف دا سيلفا الهدف الثاني، لينتهي الشوط الأول لمصلحة مليحة 2-1 وفي الشوط الثاني، أضاف خليفة خالد الهدف الثالث لمليحة، وأكمل البرازيلي داسيلفا الهاتريك بالهدف الرابع لفريقه، وسجل لدبا الحصن محترفه المصري المعتز بالله سامي الهدف الثاني، ثم أضاف الثالث له ولفريقه من ضربة جزاء، قبل أن ينهي أحمد طارق المباراة بالهدف الخامس قبل النهاية بدقيقتين.

وفي العاصمة أبوظبي، نجح فريق الظفرة في مواصلة الانفراد بالصدارة عن جدارة 28 نقطة بالفوز على شباب الأهلي- دبي، وتبادل تسجيل ثلاثية الظفرة حمدان الكثيري (هدفين) والبرازيلي وليامز أوليفيرا.