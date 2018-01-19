تغييرات شاملة في النصر وبرانديللي خارج الحسابات

علم «البيان الرياضي» بوجود تغييرات كبيرة في نادي النصر سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة، وتشمل التغييرات مناصب إدارية رفيعة، وتأتي بعد سلسلة النتائج السلبية والصعوبات التي يواجهها الفريق منذ بداية الموسم على عدة مستويات، حتى دخل الفريق إلى نفق مظلم وسط تزايد مطالبة الجماهير بضخ دماء جديدة في الإدارة.

ومن المنتظر أن تشمل التغييرات إضافة إلى مجلس إدارة شركة الكرة، الجهاز الفني الحالي بقيادة الإيطالي برانديللي الذي أصبح حسب مصادر قريبة من الفريق، خارج الحسابات في الفترة المقبلة، ومن بين الأسماء المرشحة لخلافته، الصربي يوفانوفيتش المدرب السابق للفريق الذي تمت إقالته، الموسم الماضي بسبب أزمة النتائج التي فجرتها قضية فاندرلي.