الشمسي.. قمة الرفعة

أن يتابع رئيس مجلس إدارة نادٍ ما تدريبات فريق في أي فئة عمرية، فهذا أمر عادي جداً، ولا جديد فيه، بل هو من صلب اختصاصاته وواجباته، لكن أن يقوم «الرئيس» بشد خيط «جوتي» لاعب ناشئ من فريق تحت 14 عاماً، فتلك هي القصة، وتلكم هي اللفتة التي تستحق أن توصف بأنها «قمة الرفعة» و«منتهى التواضع».

حصل هذا أول من أمس، محمود حسن الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، يقوم وكعادته بمتابعة تدريبات فرق المراحل العمرية، فيلمح عدم ربط خيط «جوتي» لاعب في فريق تحت 14 عاماً، فينطلق إلى داخل الساحة، طالباً من اللاعب التوقف، ليربط له الخيط بأسلوب عفوي وصفه الشمسي بقوله: هم «حسبة» أولادي، لم أقم سوى بواجبي، ومن تواضع لله رفعه.