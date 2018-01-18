«السوبر» يؤجل فرحة «أصحاب السعادة»

قلل الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة، من التأثيرات السلبية للعب 120 دقيقة كاملة أمام فريق الإمارات، أول من أمس، قبل مواجهة الجزيرة بعد غدٍ، في مباراة كأس سوبر الخليج العربي.

وأشار إلى أن لقاء «أصحاب السعادة» و«الصقور»، جاء أقوى مما كان يتوقع، وبارك للاعبيه الفوز 2-1 على فريق الإمارات.

والتأهل إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكرة، بعد لعب وقت إضافي على شوطين، عقب نهاية وقت الأصلي بالتعادل 1-1، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي- دبي، مؤكداً أن لا وقت للفرحة الآن بمواصلة الدفاع عن اللقب الغالي، وأن التركيز يجب أن ينصب على خطف لقب «السوبر».

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وقال ريجيكامب: «خضنا أمام فريق الإمارات مباراة صعبة أكثر من المتوقع، ونحن سعداء بالتأهل إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأبارك للاعبين، ولكل من شارك في المباراة، التي حاولنا فيها اللعب والتسجيل المبكر.

ولكن من الصعب اللعب أمام فريق يدافع بتسعة لاعبين، ويلعب على الكرات الطويلة في الهجمات المرتدة، ومع هذا، كانت لنا عدة فرص، وكان يجب التسجيل منها، وحققنا الأهم في النهاية، والمباراة كانت ضمن مباريات الكأس، ومسابقة الكأس يكون كل شيء وراداً فيها».

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ونفى المدرب الروماني، أن يكون لاعبو الوحدة تأثروا سلبياً أمام الإمارات، بالتفكير في مباراة كأس السوبر، كما أكد عدم وجود تأثير سلبي في اللاعبين، بعد اللعب 120 دقيقة، وقال: «نحن لم نفكر في كأس سوبر أمام الإمارات، ودفعنا باللاعبين الأكثر جاهزية أمام الإمارات، لأن لكل مباراة أهميتها، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، له أهمية كبيرة لنا، لأننا ندافع عن اللقب الذي توج به الوحدة الموسم الماضي.

وأنا كمدرب أتعامل مع كل بطولة على حدة، ولا أعتقد أن اللاعبين سيتأثرون باللعب 120 دقيقة أول من أمس، عندما يخوضون مباراة السوبر لأنهم محترفون ويتدربون كل يوم، ولكننا الآن نغلق ملف مواجهات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونبدأ التفكير في مباراة السوبر».

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في المقابل، بارك التونسي نور الدين العبيدي مدرب نادي الإمارات، للوحدة تأهله إلى دور الثمانية، وتمنى أن يحالف التوفيق فريقه في مبارياته المقبلة، وحدد هدف «الصقور» في الموسم الحالي، بالبقاء في دوري الخليج العربي، في ظل صعوبة موقف فريق الإمارات الحالي في الدوري، وقال: «خضنا مباراة قوية في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووصل مستوى لاعبي الإمارات في بعض أحيان اللقاء إلى المستوى الجيد».

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وأوضح العبيدي: «كنا حذرين في الشوط الأول، وظهر الوحدة بمستوى أفضل، ولكننا نجحنا في الوصول بهذا الشوط إلى التعادل السلبي،.

وظهرنا بمستوى أفضل في الشوط الثاني، وتلقينا هدفاً، وسجلنا هدف التعادل، وكانت هناك ركلة جزاء لم يحتسبها حكم المباراة لنا، وأرى أن التعادل كان عادلاً في الـ 90 دقيقة، وفي الوقت الإضافي الثاني، جاء هدف فوز الوحدة في لحظة فقد فيها لاعبو الإمارات التركيز، وتمكن لاعبو الوحدة من الحفاظ على التقدم وإنهاء المباراة لصالحه».

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ونفى مدرب فريق الإمارات، سعيه إلى الوصول لركلات الترجيح من نقطة الجزاء، وقال: «حاولنا اللعب بتوازن، ولعب الوحدة بأربعة مهاجمين في الشوط الأول.

ولذا، ظهر بمستوى أفضل، ونحن تحررنا في الشوط الثاني، ولم نفكر في لعب وقت إضافي 30 دقيقة أو ركلات الترجيح، لأنها تعتمد على التوفيق، وكنا نفكر في تحجيم الوحدة، وتسجيل هدف الفوز، وأعطيت تعليمات للاعبي الإمارات، بالهجوم في الشوطين الإضافيين، خاصة في الشوط الإضافي الثاني، ولكن اللاعبين لم يطبقوا المطلوب، وسعوا للمحافظة على النتيجة، وهذا جانب نفسي».

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واختتم العبيدي قائلاً: «لعبت الخبرة والإمكانات الفردية للاعبي الوحدة، دورها الفارق في حسم النتيجة لمصلحتهم، خاصة أن لاعبي الوحدة كلهم أساسيون، وبعد نهاية مشوارنا في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يبقى التركيز أمامنا على الهدف الأساسي الذي نسعى إليه.

وهو البقاء في دوري المحترفين، ونحاول استثمار مردودنا أمام الوحدة، وفي مباراتنا الأخيرة في الدوري، لتحقيق نتائج إيجابية في مبارياتنا المقبلة، خاصة أن فريق الإمارات يشهد تطوراً كبيراً في الفترة الأخيرة، ونجح في تحقيق الفوز في الجولة 12».

باتنا: حققنا الأهم أمام «الإمارات»

أكد المغربي مراد باتنا، لاعب الوحدة، أن فريقه حقق المهم أمام فريق الإمارات، وانتزع بطاقة الوصول إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: «كانت هناك محاولات من الفريقين لتحقيق الفوز، ونحن لم نسرع اللعب في الشوط الأول وفق المطلوب، نتيجة لعبنا 3 مباريات قوية في وقت قصير، ولكنه ليس مبرراً».

أضاف باتنا: «كان التأهل هدفنا الرئيس، ونحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، وبهدف تحقيق الفوز، وتركيزنا الآن على مباراة سوبر الخليج العربي، وكلها مسابقات مهمة للوحدة، ولذا، علينا خلال 3 أيام، أن نصل للجاهزية المطلوبة لمواجهة الجزيرة، وتحقيق الفوز، وهو الهدف الذي تسعى إليه الفرق الكبيرة في جميع المواجهات».

أشار باتنا إلى أن جميع السيناريوهات كانت موضوعة قبل مواجهة فريق الإمارات، وقال: «كنا نرغب في إنهاء مباراتنا والإمارات من الشوط الأول. وكنا نعرف أن الإمارات يدافع، ويلعب على الهجمات المرتدة، وسجل علينا هدف التعادل، والنتيجة كانت بالنسبة لنا الأهم، وفزنا بها، وعندنا مباراة السوبر، علينا الاستعداد لها من الآن لنسعد جمهورنا». دبي - البيان الرياضي

الشاجي: الخبرة حسمت التأهل

بارك أحمد الشاجي حارس مرمى فريق الإمارات، للوحدة تأهله إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: «سعينا إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، وبذلنا مجهوداً كبيراً طوال 120 دقيقة، ولكن خبرة الوحدة الأكبر في البطولات، حسمت المباراة لصالحه، بعدما استغل الفرصة، وسجل هدف الفوز في وقت صعب».

عن عدم احتساب ركلة جزاء للإمارات، قال الشاجي: «لا أستطيع الحكم على اللعبة من موقعي في الملعب، ولكن إذا كانت هناك ركلة لم تحتسب لفريقي، فبالتأكيد كانت تلك اللعبة مؤثرة، وعموماً، كنا نطمح إلى الفوز بالمباراة، ولعبنا الشوط الأول بطريقة دفاعية، وحاولنا الهجوم في الشوط الثاني، وسجلنا هدف التعادل، واستغل الوحدة خطأ في التمركز وسجل الفوز، وتركيزنا على دوري الخليج العرب الآن».