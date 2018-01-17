"الزعيم" إلى دور الثمانية لكأس رئيس الدولة

تأهل العين إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على الظفرة بهدف وحيد سجله السويدي ماركوس بيرج ق22، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة على استاد محمد بن زايد.

وشهدت المباراة الظهور الأول للدولي احمد خليل بالقميص البنفسجي، وكسب اللاعب تصفيق الجماهير عندما حاول هز شباك الخصم ق52، في لقطة استعراضية، ولم يدفع زوران مدرب العين بخالد عيسى، و"عموري"، وفرض الزعيم سيطرته على مجريات الشوط الأول.

واكمل بنفس طريقة الاستحواذ والضغط في الحصة الثانية.

على الوجهة الأخرة شهد فارس الغربية صحوة في أوقات متفرقة من الشوط الثاني، وكان ابرز الفرص انفراد صريح للبرازيلي التون الميدا ق90 لكنه اساء التعامل، ليغادر البطولة من دور الـ 16.