الوصل إلى ربع نهائي الكأس على حساب بني ياس

تأهل الوصل إلى ربع نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على نظيره بني ياس 5-2 في المباراة المثيرة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد بنادي العين، في مرحلة دور الستة عشر من المسابقة.

ولعبت النيران الصديقة دورا بارزا في فوز الامبراطور الكبير، فبعد أن سجل كايو كانيدو الهدف الأول للوصل (ق 2)، كأسرع هدف في هذا الدور، تكفل مدافعا بني ياس، حسن المحرمي، وأحمد صالح حبوش، بتسجيل الهدفين الثاني والثالث عن طريق الخطأ في مرماهما ( ق 10، 47) وأضاف كلا من فابيو دي ليما، وكايو كانيدو، الهدفين الرابع، والخامس (ق 73، 91)، على التوالي، في حين سجل لبني ياس حبوش صالح (ق 44)، وحمد الأحبابي ( ق 88).