زاكيروني يتابع عمل أكاديميات الكرة بالأندية

يقوم الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، بمتابعة عمل أكاديميات الكرة في الأندية، والالتقاء بالأجهزة الفنية المشرفة عليها والعاملين بها، من أجل التعرف على نظام العمل، وطرق التدريب وكيفية إعداد وتجهيز اللاعبين للمستقبل، ووضع آلية للتعاون مع المنتخبات الوطنية بما يخدم التوجه العام لمسيرة المنتخبات خلال الفترة المقبلة، وتأتي هذه الخطوة التي تتم للمرة الأولى من قبل مدرب المنتخب الأول ضمن برنامج موسع أعده زاكيروني ويهدف إلى إعداد لاعب دولي بشكل مميز.

إجازة

وسيبدأ تنفيذ البرنامج فور عودة المدرب من بلاده إيطاليا، حيث غادر في إجازة سريعة تستغرق أسبوعين من أجل الاطمئنان على أسرته وإنهاء بعض المتطلبات العاجلة له، فيما كلف مساعديه بمتابعة مباريات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى متابعة منافسات دوري الهواة فور استئناف نشاطه من أجل التعرف على قدرات وإمكانات اللاعبين تمهيدا لاختيار العناصر البارزة التي تفيد المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

تقرير

كما قام زاكيروني بتسليم تقريره إلى لجنة المنتخبات عن الفترة التي تولى فيها العمل ومشاركة المنتخب في عدة مباريات ودية، إضافة إلى المشاركة في منافسات «خليجي 23» التي أقيمت مؤخرا في الكويت، واحتل خلالها المنتخب المركز الثاني بعد خسارته في المباراة النهائية أمام عمان بركلات الجزاء الترجيحية، وتناول المدرب بالشرح الدقيق تفاصيل العمل الذي قام به، والتحسن الواضح في منظومة العمل الدفاعية، كما تطرق في تقريره إلى الأسباب التي أدت إلى عدم فاعلية القوة الهجومية للفريق، وكيفية تدارك تلك السلبية خلال الفترة المقبلة.

وأشار الإيطالي زاكيروني في تقريره إلى نجاح تجربة مشاركة عدد من اللاعبين الشباب، بعد ظهور علي سالمين ومحمد برغش وخليفة غانم وريان يسلم بمستوى طيب خلال بطولة الخليج، وأكد انه سيواصل الدفع بمزيد من العناصر الشابة خلال المباريات المقبلة، بداية من دورة تايلاند الودية.

تجمع

فيما طالب المدرب زاكيروني بمزيد من فترات تجمع الأبيض من اجل إعداده بشكل جيد في الفترة المقبلة، مطالبا بتجمع للأبيض عقب انتهاء الموسم الكروي ولعب عدة مباريات ودية قوية مع منتخبات عالمية من التي ستشارك في مونديال روسيا، سعيا لتوفير احتكاك قوي للاعبين يدعم اكتساب مزيد من الخبرة للعناصر الشابة.

اجتماع

وسيتم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة برئاسة المهندس مروان بن غليطة، مناقشة تقرير المدرب ومناقشة عدد من العروض عن إقامة معسكر خارجي للمنتخب يقام في إحدى الدول الأوروبية، مما يفيد الجهاز الفني بقيادة المدرب زاكيروني في إعداد الفريق بشكل جيد، بهدف الاستقرار على العناصر التي ستستمر بالفريق وتخوض منافسات كأس آسيا 2019.

دورة تايلاند

من جهة أخرى، يدرس اتحاد الكرة فكرة استمرارية دورة تايلاند الدولية الودية لتقام بشكل سنوي تحت إشراف الاتحاد الدولي على أن تقوم الإمارات باستضافتها بداية من الدورة الثانية، لما لها من أهمية كبيرة في إعداد المنتخب الوطني وتوفير احتكاك قوي له.

مشاركة

يذكر أن البطولة يشارك فيها «الأبيض» مع تايلاند والغابون وسلوفاكيا، وستقام يوم 22 مارس على أن تختتم يوم 25 من الشهر نفسه، وتقام من خلال مباراتين، الأولى لكل فريق سيتم تحديدها من خلال قرعة ستقام يوم 20 من الشهر الجاري في بانكوك، ومباريات اليوم الثاني ستقام بين الفائزين من اليوم الأول، ثم الخاسرين لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع. ومن المقرر أن يغادر «الأبيض» يوم 19 مارس، متوجها إلى بانكوك للاشتراك في البطولة التي تعتبر احتكاكاً وإعداداً جيداً استعداداً لكأس آسيا 2019.