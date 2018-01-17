برنامج تدريبي عن ضريبة القيمة المضافة في اتحاد الكرة

تنظم أكاديمية اتحاد كرة القدم برنامجاً تدريبياً عن ضريبة القيمة المضافة وآليات تطبيقها في أندية كرة القدم في الإمارات، وذلك بمقر الأكاديمية باتحاد الكرة بالخوانيج، خلال الفترة من 16 إلى 17 من الشهر الجاري، ويحاضر فيها وضاح الطه أستاذ المحاسبة المساعد في جامعة بغداد سابقاً، والمحاضر في جامعة دبي ورئيس قسم المالية سابقاً، وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية في الإمارات.

وتهدف أكاديمية اتحاد الكرة من خلال هذا البرنامج التدريبي، إلى تقوية واكتساب المشاركين في البرنامج مهارة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أندية الدولة، والقدرة على التعامل مع طرق احتسابها والتسويات المحاسبية المرتبطة بها والرقابة عليها، وبالتالي تم استهداف المديرين والمحاسبين الماليين، والمدققين الداخليين ومحاسبي الموازنة، وأعضاء اللجان المالية للمشاركة في فعاليات البرنامج.

ويستعرض البرنامج التدريبي خلال يومي انعقاده تاريخ ضريبة القيمة المضافة ومدى انتشار تطبيقها في العالم، ومبدأ الضريبة والفرق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى معرفة ضريبة القيمة المضافة كضريبة استهلاك في الإمارات ودول الخليج.

ويتطرق أيضاً إلى تصنيفات الضريبة المضافة في دولة الإمارات، ومبادئ المدخلات والمخرجات ومعادلة صافي مستحق الدفع أو مستحق الاستلام، والمحاسبة على ضريبة القيمة المضافة، وتصميم المستندات ذات العلاقة والتي تتأثر بضريبة القيمة المضافة، مع تطبيق حالات عملية على القيمة المضافة من خلال نظام محاسبي إلكتروني.