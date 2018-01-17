مباراتان في ختام الأسبوع الـ 11 لدوري الصالات

تستكمل مباريات الأسبوع الحادي عشر من بطولة دوري كرة قدم الصالات في السابعة من مساء اليوم، بمواجهتي الظفرة مع ضيفه شباب الأهلي- دبي على ملعب صالة نادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي، وفي الثانية يحل فريق نادي مليحة ضيفاً على دبا الحصن في المنطقة الشرقية.

يطمح فريق الظفرة المنفرد بصدارة الترتيب برصيد 25 نقطة إلى مواصلة الانتصارات وحصد النقاط بعبور فريق شباب الأهلي- دبي، وكان الظفرة قد استهل مشواره في الدور الثاني بفوز لافت على البطائح بنتيجة 5-1 ويلعب اليوم مكتمل الصفوف بقيادة محترفه البرازيلي وليامز اوليفيرا «باسورا».

أما فريق شباب الأهلي- دبي فقد تعادل في أولى مبارياته بالدور الثاني مع ضيفه خورفكان بنتيجة 1-1، ولا يزال شباب الأهلي- دبي مفتقداً للتوازن خلال أدائه في الفترة الأخيرة لكن يبقى من الفرق المرشحة للمنافسة على بلوغ بطولة «البلاي اوف» المقررة في ختام الدوري للمرة الأولى في مسيرة اللعبة وسيكون الصراع على المركز الرابع هو البطولة في هذا الموسم، يمتلك شباب الأهلي 11 نقطة ولا يزال الفريق من دون محترف أجنبي ويعتمد على لاعبيه المواطنين.

طموح

وفي المباراة الثانية، يلتقي دبا الحصن مع مليحة وتعتبر هذه المباراة الأولى لفريق مليحة في الدور الثاني بعد منحته قرعة الدوري الراحة في الأسبوع الماضي، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 8 نقاط ويلعب بقيادة نجمه البرازيلي اليكس داسيلفا وهو من الفرق الطامحة إلى بلوغ مربع الكبار، أما فريق دبا الحصن صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم فقد تجرع خسارة مريرة وقاسية في الأسبوع الماضي على يد فريق نادي النصر أفقدته هذه الخسارة وصافة الترتيب، وتراجع للمركز الثالث برصيد 18 نقطة ويسعى اليوم جاهداً إلى تجاوز عقبة مليحة استعادة نغمة الانتصارات من جديد ويقود الفريق محترفه المصري المعتز بالله سامي، مع بقية لاعبي الفريق وائل محمد خميس وعلي خميس راشد وعبدالله الحوسني وحمد الغول وعبدالله سالم.