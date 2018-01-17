الجزيرة والشارقة والوحدة إلى ربع نهائي أغلى الكؤوس

تأهلت أندية الجزيرة والشارقة والوحدة أمس إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

وجاء تأهل «فخر أبوظبي» بعد أن فاز بهدف سجله علي مبخوت في الدقيقة 74 من زمن المباراة، بعد مشاركته مباشرة بديلاً لأحمد فوزي، حيث استغل كرة عرضية وسدد برأسه قوية داخل شباك الحارس محمد البارودي.

أدى كلباء الشوط الأول بشكل متميز بقيادة المدرب فييرا، وهدد مرمى الجزيرة عن طريق المغربي عمر المنصوري الذي شارك للمرة الأولى مع زميله عبد الرحيم مقراني، وأنقذ القائم كرتين وتألق علي خصيف في الذود عن مرماه، وتحسن أداء الجزيرة في الشوط الثاني بعد مشاركة علي مبخوت ومحمد جمال وسالم الحمادي، واستطاع أن يتفوق بالخبرة، حيث لم يظهر الفريق بالمستوى المأمول منه.

وتأهل فريق الشارقة إلى ربع النهائي بعد فوزه المستحق على نظيره عجمان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب نادي الإمارات برأس الخيمة.

سجل ثنائية الملك، محترفاه ويلتون سوارس (15)، وفاندر فييرا من ركلة جزاء (ق38).

واستحق فريق الشارقة النقاط الثلاث للمباراة، وبطاقة التأهل إلى الدور التالي بعدما قدم أداءً جيداً أمام البرتقالي الذي لم يظهر بالصورة المتوقعة رغم محاولاته في الشوط الثاني، لكن دون جدوى.

وتأهل الوحدة إلى الدور الثمانية ، بعد فوزه على فريق الإمارات 2-1، في المباراة التي امتدت بينهما إلى الوقت الإضافي على شوطين، بعد نهاية وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، وجرت على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي- دبي.

شهد الشوط الأول، سيطرة شبه مطلقة من الوحدة، ومهرجان من الفرص الخطرة التي لم تسفر عن أي أهداف، لينتهي النصف الأول من المباراة سلبياً.

افتتح الوحدة التسجيل في الدقيقة 52، عن طريق محمد العكبري، بعد عرضية أرضية وصلته من زميله مراد باتنا.

تمكن الإمارات من التعادل عن طريق سبيستيان ساشا في الدقيقة 60، من عرضية زميله الكوري بارك جونج.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقين إلى لعب وقت إضافي على شوطين، وحسم محمد الشحي فوز الوحدة بتسجيله هدفاً ثانياً لفريقه في الدقيقة 113.