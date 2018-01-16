شباب الأهلي ـ دبي والفجيرة إلى دور الثمانية للكأس

تأهل فريقا شباب الأهلي - دبي، والفجيرة إلى دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، واجتاز شباب الأهلي ـ دبي العروبة 1ـ 0 أمس باستاد راشد بن سعيد، وجاء الهدف برأسية المحترف الكرواتي إيريك إنتي في الدقيقة 27، ووضع الكرة على يمين الحارس خليفة سرور.

وفجر الفجيرة أولى المفاجآت وأطاح بفريق حتا وتغلب عليه 3 - 2 في مباراة مثيرة امتدت 4 أشواط، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2 - 2، تقدم حتا بهدف فرناندو جبرائيل (ق 54)، وأدرك الفجيرة التعادل بعد 4 دقائق عن طريق خالد عبدالله.

وأضاف أحمد موسى الهدف الثاني للذئاب (ق 76)، وأعاد روزا لاعب حتا المباراة إلى التعادل بنتيجة 2 -2، في الدقيقة 90. وفي الوقت الإضافي نجح الفجيرة في اقتناص الفوز الثمين بهدف البديل هيثم علي (ق 122). شهدت المباراة طرد لاعب الفجيرة أحمد الحفيتي في الشوط الثاني.