حسن جعفر: سرعة اتخاذ القرار تقلّل من الأخطاء

أشار حسن جعفر مدرب حراس المرمى، إلى أن اهتزاز شباك بعض الحراس في الجولة 12 لدوري الخليج العربي، والتي شهدت 13 هدفاً، جاء بسبب تكرار أخطاء بعض حراس المرمى، ما تسبب في الخسارة أو التعادل في الوقت القاتل، ومعظم الأهداف كانت من كرات عالية، سواء عرضية أو أمامية، وذلك لعدم القدرة على كيفية التعامل الجيد من حراس المرمى في الخروج في توقيت سليم للإمساك بالكرة.

وأضاف حسن جعفر، أن معظم الأخطاء التي تحدث من حراس المرمى، تأتي لعدم التمركز الجيد أمام المرمى، وقلة التركيز وعدم الانتباه أثناء المباراة.

وبالرغم من تصديه لأكثر من كرة قوية، إلا أن عبد الله القميش حارس حتا، أخطأ في هدف التعادل الذي أصيب به مرماه أمام شباب الأهلي، وذلك للخروج من مرماه في توقيت غير سليم للإمساك بالكرة، وأيضاً الكرات العرضية العالية، أخطأ في كيفية التعامل معها كل من، حمد خالد حارس عجمان أمام الجزيرة، وسلطان المنذري حارس الوصل أمام العين، وبالأخص الهدف الأول.

وينصح حسن جعفر بتجنب هذه الأخطاء من خلال التركيز والانتباه الجيد أثناء المباراة، مع التمركز الصحيح أمام المرمى، والتوقيت السليم للخروج للإمساك بالكرات العالية، سواء العرضية أو الأمامية أو كرات الانفراد، مع التحديد الدقيق لسير الكرة، واتخاذ القرار السريع والخروج لالتقاط الكرة من أعلى نقطة ممكنة، لأن التأخر في الإمساك بهذه الكرات ترجمتها أهداف، والارتماء على الكرة يجب أن يكون بطريقة صحيحة، لسد الزوايا من أكبر مساحة ممكنة من المرمى، ليتجنب دخول الكرة في مرماه.

تسديدة

أصيب مرمى زياد الحمادي حارس الظفرة بهدف أمام الإمارات، يتحمل مسؤولية وجاء من تسديدة لم يتمكن من الإمساك بها، بسبب الارتماء الخاطئ، وتأخره في اللحاق بالكرة، وعدم التمركز السليم ، والتركيز والانتباه، ويحصل على 4 درجات.

تميز

تحية لخالد عيسى حارس العين الذي لقب بأفضل حارس في خليجي 23، وذلك لثبات مستواه وتألقه أمام الوصل، وتصديه لأكثر من كرة قوية، وأنقذ مرماه من أهداف أكيدة، وأسهم مع دفاعه في فوز فريقه، ويستحق 8 درجات.