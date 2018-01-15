حتا والفجيرة ذكريات الهواة

يستضيف ملعب اتحاد كلباء في الثامنة وخمس دقائق مساء مباراة حتا والفجيرة ضمن مباريات دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم. وأكمل الفريقان استعداداتهما للمواجهة التي يخوضانها بـ«ذكريات الهواة»، حيث كان فريق حتا يلعب ضمن فرق دوري الدرجة الأولى قبل موسمين.

ويتطلع حتا إلى خطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي وتقديم أفضل العروض للوصول إلى أبعد نقطة على غرار النسخة الماضية من المسابقة حينما سبق له بلوغ المربع الذهبي وكان قريباً من الصعود إلى النهائي لولا خسارته أمام النصر 0 - 1 في نصف النهائي.

وفي المقابل يدخل الفجيرة المباراة بتشكيلة شبه مكتملة باستثناء غياب الثنائي إبراهيم المنصوري وأحمد الحفيتي الذي تحوم الشكوك حول مشاركته، ويتطلع لاعبو الفجيرة لإيقاف الإعصار الحتاوي والتأهل لربع النهائي وقد تحسب مارادونا للقاء بإجراء تدريبات على ركلات الترجيح.

جدية

وأكد السوري نزار محروس مدرب حتا، أن فريقه يتطلع إلى الوصول لأبعد نقطة في البطولة وقال: المباراة مهمة، ونخوضها بجدية تامة واحترام المنافس، وتوجد بعض الغيابات في صفوف الفريق ما يجعلني أقوم بإعادة تدوير بعض العناصر في المراكز المختلفة لاسيما وأن الفريق يخوض خلال 9 أيام 3 مواجهات من العيار الثقيل وكانت البداية مع شباب الأهلي-دبي بالدوري في بداية الدور الثاني ثم مع الفجيرة اليوم ضمن منافسات الكأس الغالية، ونلعب في الجولة 13 من الدوري مع العين.

وذكر مدرب حتا أن المدافع عمرو الميداني يتصدر قائمة الغيابات بعد معاودة الإصابة له في مباراة شباب الأهلي-دبي، وأكد أنه حرص على دراسة منافسه الفجيرة الذي يعتبر من الفرق الجيدة ويمتلك طموحاً كبيراً.

جاهزية

وفي المقابل أكد الأسطورة مارادونا مدرب الفجيرة أن فريقه في قمة الجاهزية، مشيراً إلى أفضلية خصمه الذي يلعب في دوري المحترفين وقال: المباراة فرصة جيدة للاعبي الفجيرة حتى يقف على مستواهم ومواطن القوة والضعف، كما شاهدت عدداً من مباريات حتا عن طريق الفيديو واستعددنا بشكل جيد وسأقوم باختيار التشكيل المناسب.

وحول تقييم لاعبيه منذ انطلاقة الموسم قال الأسطورة: لا أتجمل أو أجامل، وثقتي كبيرة في اللاعبين وأقولها للجميع إنني سعيد بكافة اللاعبين وأشعر بمسؤوليتهم تجاه النادي، وكنت أتمنى أن يتم تدعيم الفريق بأكثر من عنصر محلي خلال "الميركاتو" لكن أعود وأؤكد أن اللاعبين الموجودين يقومون بدورهم على أكمل وجه.

رسالة

وبعث الأسطورة برسالة لبعض الجماهير التي طالبت بإقالته منوهاً إلى أنه يحترم جمهور النادي لكنه لا يمتلك العصا السحرية في تغيير نتائج الفريق. وقال: عقدي مع الذئاب حتى نهاية الموسم وإدارة الفجيرة هي الجهة المسؤولة التي تحدد موعد رحيلي أو تجديد عقدي، وأنا أشعر بالراحة في الفجيرة.

التزام

عمر سعيد: نحترم «الذئاب»

شدد عمر سعيد لاعب حتا على أهمية احترام فريق الفجيرة والالتزام بخطط وتعليمات المدرب للخروج بالنتيجة الإيجابية التي يتطلع إليها الجميع، مؤكداً جاهزية حتا للمباراة.

وأشار إلى أن حتا سيقدم أفضل ما لديه أمام الفجيرة ليسعد جماهيره الوفية، وتمنى أن تكون مواجهة «الذئاب» بداية خير لـ«الإعصار» في كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

ثقة

دانيلو: تحقيق طموحات الأسطورة

أكد الأرجنتيني دانيلو محترف الفجيرة سعادته بثقة المدرب الأسطورة مارادونا، متمنيا النجاح في تحقيق طموحاته في قيادة الفريق لدوري المحترفين، مشيراً الى أن تواجده في الفجيرة وخوضه تجربة جديدة خارج الأرجنتين سيضيف لرصيده الكثير.

وقال: مباراة حتا الأولى لي بشعار «الذئاب» وأنا جاهز لخوض المباراة.