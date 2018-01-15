شباب الأهلي- دبي والعروبة.. طموحات مشتركة

يستضيف استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في الخامسة و5 دقائق من مساء اليوم، مباراة شباب الأهلي- دبي والعروبة، في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، والتي يدخلها الفريقان بطموحات مشتركة، لتحقيق الفوز والانتقال إلى دور الثمانية، والاستمرار في المنافسة على لقب البطولة الأغلى على قلوب الجميع، خاصة شباب الأهلي- دبي، الذي ابتعد عن حسابات المنافسة على درع دوري الخليج العربي، ويضع نصب عينيه الفوز بالكأس الغالية، التي لم يحققها منذ عام 2013.

تعديل النتائج

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي- دبي، أن فريقه استعد جيداً للقاء العروبة، بعد الابتعاد عن المنافسة على درع الدوري، وأن فريقه يسعى حالياً لتعديل نتائجه، والحصول على مركز متقدم في الدوري، وتمنى أن يقدم لاعبوه مباراة جيدة في الكأس أمام العروبة، والذي وصفه بـ «الفريق الجيد».

وقال: العروبة ينافس في دوري الدرجة الأولى على التأهل لدوري المحترفين، ويحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى حالياً، ولديه لاعبون مخضرمون، لعبوا في فرق كبيرة، مثل بشير سعيد ووليد سالم وياسر مطر ونواف مبارك، ولكننا مستعدون لتقديم كل ما لدينا لتكون النتيجة لصالحنا.

5 مباريات

أضاف: توليت مسؤولية شباب الأهلي- دبي، في 5 مباريات بين الدوري وكأس الخليج العربي، وحققنا الفوز في 3، وتعادلنا في مباراة، وبشكل عام، فإن الفريق في تحسن واضح، ولكننا نعاني من غيابات وضح تأثيرها فينا في مباراتنا الأخيرة أمام حتا، والتي تعادلنا فيها 1-1 في الدوري، وللمرة الثانية، يغيب المهاجمان لوفانور وديوب للإصابة، ولا يوجد فريق لا يتأثر بالغيابات.

خاصة أنها وصلت في فريقنا إلى ستة لاعبين، ومنهم مهاجمون، وعندما يغيب المهاجمون، توجد مشكلة، لأن كل العمل الذي يبذله الفريق، يحتاج في النهاية إلى من يترجمه، ولكن علينا التكيف على ظروف الفريق الحالية، وهذا جزء من اللعبة، ولا نريد أن نقدم أعذاراً، وثقتنا كبيرة في الموجودين، ونحاول التغلب على الصعوبات».

تنفيذ التعليمات

من جانبه، أكد الكرواتي رادان كاسينين مدرب العروبة، صعوبة مواجهة شباب الأهلي- دبي، التي يخوضها بشعار «التركيز والحذر» من قوة المنافس، مشيراً إلى أن شباب الأهلي دبي، وإن لم يكن في أحسن حالاته، إلا أنه يعتبر من الفرق المرشحة لنيل اللقب، وقال: وضعت الاستراتيجية والتكتيك المناسب للمباراة، بعد أن درست المنافس جيداً، عبر فيديوهات لمبارياته السابقة في الموسم الحالي.

وأتمنى أن يقوم اللاعبون بتنفيذ التعليمات، وتطبيق خطتي، ونتمنى تقديم مباراة كبيرة أمام فريق بحجم وقامة شباب الأهلي- دبي، وبما يضمه من لاعبين مواطنين ومحترفين على مستوى عالٍ، ونتائجه الأخيرة لا تعكس مستواه الحقيقي، ولكنها تحسنت مع قدوم المدرب الوطني مهدي علي. وقال: يجب على لاعبينا الحذر والتركيز، وفريقي جاهز للمواجهة

معنويات

وحول هزيمة العروبة الأخيرة أمام بني ياس متصدر دوري الدرجة الأولى، وتأثيرها في معنويات اللاعبين، قال رادان: لقاءات الكأس تختلف تماماً عن الدوري، ولاعبونا تناسوا ما حدث، وبات كل تفكيرهم حول مواجهة اليوم، ومستوى فريقي يتحسن من مباراة لأخرى، ولا يزال ضمن المرشحين للصعود لدوري المحترفين.

16

يعد رقم 16 عاملاً مشتركاً بين شباب الأهلي- دبي والعروبة، ويبلغ رصيد شباب الأهلي- دبي 16 نقطة في دوري الخليج العربي، ويحتل المركز السادس، ويبلغ رصيد العروبة في دوري الأولى 16 نقطة يحتل المركز الرابع، الذي يعد ضمن دائرة المنافسة على الصعود إلى «المحترفين».

استعداد

نايف: إيقاف خطورة المنافس

أكد نايف سلطان قائد فريق العروبة، أنه وزملاءه اللاعبين، على أتم الاستعداد للقاء اليوم أمام شباب الأهلي- دبي. وقال: كلنا ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد الفرق القوية في دوري الخليج العربي، ونعمل بكل قوتنا على إيقاف خطورة الخط الهجومي للمنافس مع التركيز في كل الخطوط، كما طوينا صفحة الخسارة أمام بني ياس.

غيابات

حبيب الفردان: البطولة الأهم

اعتبر حبيب الفردان لاعب شباب الأهلي- دبي، أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هي البطولة الأهم لفريقه في الموسم الحالي، بعد الابتعاد عن المنافسة على درع دوري الخليج العربي، وبالتالي تكتسب مواجهة العروبة أهميتها وقال: «مباراة اليوم، مهمة لنا، تكمن صعوبتها في غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين، بسبب الإصابة، ولكننا جاهزون، وعلى قدر المسؤولية.

وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز في خطوتنا الأولى في الكأس، والاستمرار في الانتصارات وصولاً إلى المباراة النهائية والعودة إلى منصة التتويج في البطولة بعد غياب طويل عن الفوز بهذه المسابقة الغالية».