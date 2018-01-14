تين كات:الظروف تجعلني راضياً عن النقطة

أكد الهولندي تين كات المدير الفني لفريق الجزيرة، أن الظروف التي يمر بها فريقه تجعله راضياً عن نقطة التعادل التي خرج بها من ملعب عجمان، موضحاً أن الفريق لديه بعض المشكلات وظروف خارجة عن إرادة الجهاز الفني واللاعبين تتمثل في الإصابات والغيابات.

وقال تين كات إن فريقه كان يمكنه تقديم أفضل مما قدمه أمام عجمان، ولكن عندما يتذكر ظروف الفريق لن يغضب لخسارة نقطتين، بل يكون راضياً بالأداء ونقطة التعادل، مشيراً إلى أن الفريق لديه 5 لاعبين في المنتخب الوطني لم يكونوا متواجدين في التشكيلة.

مونديال الأندية

ورداً على سؤال حول تأثر الجزيرة من مشاركته في مونديال الأندية الذي أحرز فيه المركز الرابع قال تين كات، أن التأثر ليس فقط من المشاركة في مونديال الأندية، فالجزيرة لعب 10 مباريات الشهر الماضي، واللاعب علي مبخوت كمثال لعب من 6 ديسمبر إلى 8 يناير 11 مباراة من بينها مباراتان لمدة 120 دقيقة في نصف النهائي ونهائي كأس الخليج، كما أن الضغط الذي واجهه الفريق في أول مباراتين في مونديال الأندية ثم المباراة القوية مع ريال مدريد سببت للاعبين إجهاداً ذهنياً كبيراً، ورغم ذلك رفض تين كات استخدام هذه التبريرات لأنه لا يميل للبحث عن الأعذار.

السباق نحو اللقب

واعترف تين كات بأن فريقه خسر السباق في المنافسة على لقب الدوري مبكراً، على ضوء النتائج والحصول على 17 نقطة خلال 12 مباراة، وقال تفصيلاً: «بالنسبة لي أرى السباق على الدوري انتهى، ويجب التركيز على 3 بطولات أخرى وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة ابتداءً من هذا الأسبوع وكأس السوبر أمام الوحدة، وسيشارك الفريق في هذه المباراة بكامل لاعبيه، ودوري أبطال آسيا، ونحاول تقديم مستوى جيد في هذه البطولات».

تعادل عجمان

وحول تقييمه لمباراة عجمان قال تين كات: المباراة كانت من جانبين، وعجمان كانت لديه السيطرة أكثر على الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل، ولذلك أرى أن النتيجة عادلة للفريقين قياساً بما قدمه الفريقان خلال الشوطين وبالظروف التي يمر بها فريق الجزيرة، فالتعادل مرضٍ لنا، فقائمة المصابين والغيابات كثيرة في الفريق ووسط هذه الظروف سعداء بالأداء وراضون عن النتيجة. وبالنسبة للاعب أحمد فوزي فهو موهبة كبيرة ويكاد يكون أصغر لاعب في دوري المحترفين «16 سنة» وهو لاعب مستقبل ومن الموهوبين، والفريق سيستفيد منه كثيراً في المستقبل القريب، وفي العادة أميل للدفع باللاعبين الصغار في ظروف أفضل عندما تكون صفوف الفريق مكتملة، ولكن في مباراة عجمان اضطررت لإجراء تبديلات عدة، وبرغم ذلك جاء أحمد فوزي ولعب المباراة كما لو كان معتاداً اللعب في دوري الخليج العربي.