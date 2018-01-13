العربي القطري يرضخ لقرارات الفيفا ويسدد مستحقات النصر في صفقة خيمينز

سدد نادي العربي القطري الدفعات المتأخرة من مستحقات نادي النصر الثقافي الرياضي في صفقة انتقال اللاعب لويس خيمينيز والتي تبلغ 743 ألف يورو.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد هدد في وقت سابق الفريق القطري بعقوبات تصل إلى خصم النقاط والهبوط إلى الدرجة الثانية في الدوري المحلي ، كما هدد الفيفا الاتحاد القطري لكرة القدم بالعديد من العقوبات قد تصل إلى الطرد من جميع مسابقات الفيفا في حالة عدم التزامه بتنفيذ العقوبات المستحقة على فريق العربي.