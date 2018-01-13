كلباء يتعاقد مع البرازيلي فييرا

أعلن نادي اتحاد كلباء عن تعاقده رسميا مع المدرب البرازيلي جورفان فييرا حتي نهاية الموسم وذلك خلفا للمدرب المقال الفرنسي من أصل جزائري محمد كمال جبور.

وباشر المدرب الجديد مهمته اعتبارا من يوم أمس استعدادا لمواجهة الجزيرة ضمن مسابقة كاس صاحب السمو رئيس الدولة والمقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل بملعب العوير.

وبدوره رحب عيسي خلفان الذباحي رئيس مجلس ادارة كلباء بالمدرب فييرا والذي يمتلك خبرة كبيره في دورينا مشيرا إلي أنه سبق وان اشرف علي تدريبات النمور قبل ثلاث مواسم وحقق مع الفريق نتائج جيدة كانت محط اشادة وتقدير من الجميع قبل أن يتعاقد مع بني ياس في أبوظبي، ورفض الذباحي الافصاح عن قيمة التعاقد مؤكدا علي أن عقد المدرب سيكون حتى نهاية الموسم وقامت الإدارة بتوفير كافة الامكانات لفييرا من أجل انجاز مهمته علي أكمل وجه.

ومن جانبه عبر فييرا عن سعادته بالعودة لكابينة تدريب كلباء مشيرا إلي أن النادي الأصفر ليس بغريب عنه معربا عن أمله في تحقيق طموحات إدارة وجماهير كلباء بقيادة الفريق للصعود لدوري الخليج العربي منوها إلي أن المهمة لن تكون صعبة في ظل تواجد مثل هذه الادارة التي قامت بتلبية جميع متطلباتي .