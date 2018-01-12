العين يهزم الوصل 3-1 وينفرد بصدارة دوري الخليج العربي

اعتلى فريق العين صدارة دوري الخليج العربي بعد أن نجح في هزيمة مضيفه الوصل 3-1 في مواجهة الفريقين أمس في ختام الجولة 12 للدوري، ليحسم الزعيم الصدارة لصالحه بعد أن رفع رصيده إلى " 28" نقطة، بينما تجمد رصيد الوصل عند النقطة "25" ليتراجع للمركز الثالث.

أحرز أهداف العين إسماعيل أحمد" 27"، عمر عبد الرحمن " 71"، وحسين الشحات "77"، واحرز هدف الوصل الوحيد كايو كانيدو "90".

وجاءت الأفضلية في الحصة الأولى لصالح العين الذي هدد مرمى الوصل أكثر من مرة، واثمرت تلك الجهود عن هدف حمل توقيع إسماعيل أحمد بعد تلقيه لتمريرة عالية من عمر عبد الرحمن " عموري"، فارتقى لها إسماعيل أحمد مسددها رأسية في مرمى أصحاب الأرض " 27"، ونال مدافع العين مهند سالم العنزي البطاقة الحمراء المباشرة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بعد أن عمد إلى عرقلة مهاجم الوصل ليما الذي كان يتجه صوب مرمى الزعيم.

وكثف الوصل من هجومه في الحصة الثانية مستغلاً النقص العددي في صفوف العين بغية إدارك التعادل، واثمر الضغط الوصلاوي عند هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وخرج محترف العين السويدي ماركوس بيرج مصابا بعد اصطدام قوي بمدافع الوصل عبد الله صالح ليحتسب الحكم خطأ لصالح العين قام على تنفيذه عمر عبد الرحمن مسجلاً الهدف الثاني للزعيم " 71"، ليحل محترف العين المصري حسين الشحات في أول ظهور رسمي له بديلاً لماركوس المصاب، حيث نجح الشحات في تسجيل الهدف الثالث للعين " 77"، ونال محترف الوصل مينديز البطاقة الحمراء في الدقيقة " 86"، وأحرز كايو هدف الوصل الوحيد في الدقيقة " 90".

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من جمهور الفريقين بلغ 8261 متفرجا، حيث رفعت رابطة مشجعي نادي الوصل "تيفو" غطى 100% من مدرجات الدرجة الثانية في إستاد زعبيل، وحضرت الجماهير مبكراً لرفع وإنجاح التيفو، وفتحت إدارة الوصل المدرجات المتبقية أمام جمهور العين الذي حضر بكثافة للمدرجات.

وخصصت لجنة دوري المحترفين الجولة 12 لتوجيه الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث ارتدى اللاعبون وحكام المباراة وحملة الأعلام القمصان التي كتب عليها شكرا محمد بن زايد، كما حملت اللوحات الإلكترونية حول الملعب والشاشة الكبرى عبارة شكرا محمد بن زايد.