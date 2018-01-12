الوصل والعين..صراع الصدارة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء الكلاسيكو الذي يجمع الوصل بنظيره العين في الثامنة إلا ربع من مساء اليوم، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي ضمن منافسات الجولة 12 لدوري الخليج العربي.

حيث يتقاسم الفريقان صدارة الدوري برصيد 25 نقطة لكل فريق، إلا أن الإمبراطور يحل في الصدارة بينما يأتي الزعيم وصيفاً وسيكون لقاء اليوم محاولة لفض الشراكة على الصدارة وحسم الصراع الدائر على قمة الدوري منذ نهاية الدور الأول.

ويدخل الوصل المباراة في أتم الجاهزية معتمداً على القوة الهجومية للثلاثي الأجنبي فابيو دي ليما وكايو كانيدو ومينديز، ويعزز صفوفه بعودة الثلاثي الحارس سلطان المنذري وعلي سالمين وسالم العزيزي بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في دورة الخليج التي أقيمت بالكويت.

وبالرغم من عدم إبرام نادي الوصل أي تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية التي لم تشهد أي تغيير على صفوف الإمبراطور إلا أن ثقة الجهاز الفني كبيرة في لاعبي الفهود في اللقاء المهم أمام العين.

تحضيرات ميدانية

وبالمقابل، أكمل العين تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه على ملعبه أمس، وبات في كامل جاهزيته الفنية والبدنية والنفسية لمواجهة مضيفه الوصل، في المباراة المهمة التي تحدد بشكل كبير ملامح الفريق الأقرب للتتويج بلقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ إن الفائز بنتيجتها من الفريقين سيبتعد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن الآخر .

حيث يدخل كل فريق المباراة وفي رصيده (25 نقطة) مع أفضلية المواجهات المباشرة لصالح فريق الوصل الذي عاد من ملعب العين بتعادل ثمين بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب بالدور الأول على ملعب استاد هزاع بن زايد.

وتبدو الأجواء مثالية داخل المعسكر البنفسجي بعد عودة جميع اللاعبين ومشاركتهم في التدريبات الأخيرة بمن في ذلك المصابون والدوليون ليدخل الفريق مباراة الليلة.

وهو مكتمل الصفوف تماماً باستثناء لاعب متوسط الميدان أحمد برمان بسبب إيقافه بالبطاقة الصفراء الثالثة، فيما تترقب الجماهير العيناوية الليلة ظهور المصري حسين الشحات الذي تعاقد معه النادي قبل ثلاثة أيام بنظام الإعارة قادماً من فريق نادي مصر المقاصة أحد أندية الدوري المصري، ليحل بديلاً للمهاجم البرازيلي داينفريس دوغلاس.

اكتمال الجاهزية

ويستعيد الفريق في لقاء اليوم كلاً من المدافع الياباني شيوتاني، ولاعب متوسط الميدان عامر عبد الرحمن بعد اكتمال جاهزيتهما البدنية وذلك بعد غياب استمر أكثر من شهرين بسبب الإصابة.

وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم قوة الزعيم في مواجهة اليوم التي يتوقع أن يدخلها المدرب الكرواتي زوران ماميتش بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، مع العمل على خطف هدف مبكر لإرباك حسابات أصحاب الأرض ومن ثم العمل على تعزيزه أو المحافظة عليه إلى نهاية المباراة بما يضمن للفريق حصد نقاط المباراة الثلاث كاملة والانفراد بالصدارة.

خليل خميس: العودة لنغمة الانتصارات

أكد خليل خميس لاعب نادي الوصل أن الإمبراطور يتطلع إلى مواصلة مشوار الانتصارات الذي يحققه في الدوري وجمع المزيد من النقاط والخروج بنتيجة إيجابية من لقاء العين، مشيراً إلى أن المواجهة ستكون صعبة على كلا الفريقين.

وقال: ندرك أهمية وصعوبة المباراة، موضحاً أن هناك تكاملاً بين كافة خطوط الوصل سواء الدفاع أو الوسط أو الهجوم، وهناك منافسة كبيرة بين اللاعبين لنيل مكان في التشكيلة وهذا يصب في صالح الفريق، مشيراً إلى أن كافة اللاعبين في أتم الجاهزية النفسية والبدنية لتحقيق مردود جيد وإسعاد جمهور الوصل الذي يلعب دوراً مهماً في تحفيز اللاعبين.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في أنفسنا وندرك جيداً أننا سنواجه فريقاً قوياً لديه لاعبون كبار وعناصر مميزة لكننا قمنا بالتحضير بصورة جيدة ونتطلع للفوز.

يسلم: هدفنا واضح وندرك المطلوب

شدد لاعب العين الدولي، ريان يسلم، على أهمية مواجهة اليوم أمام الوصل على ملعب الأخير، وأكد أن هدف فريقه واضح، وهو العودة بأفضل نتيجة للمحافظة على حظوظه في المنافسة بقوة على لقب الدوري، وقال: نعرف أن المهمة لن تكون سهلة.

ولكننا ندرك في الوقت عينه ما المطلوب منا وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل تحقيق النتيجة، التي ستكون سبباً في إسعاد جماهير العين التي ظلت تقف دائماً إلى جانبنا بالمساندة في جميع مباريات الفريق داخل أرضه وخارجها.

وعبر اللاعب الشاب عن تقديره لمدرب الفريق زوران لمنحه الثقة وفرصة المشاركة أساسياً، الأمر الذي ساعده في الوصول إلى المنتخب وعزز دوافعه ورفع سقف طموحاته، وهو ما يتطلب منه مضاعفة الجهود لتطوير مستواه الفني من أجل الاستمرار أساسياً بالفريق وضمن قائمة المنتخب. العين - البيان الرياضي

زوران: هدفنا جميع الألقاب

توقع الكرواتي، زوران، المدير الفني للعين، مواجهة صعبة بين فريقه والوصل، وقال: العين لا يركز على بطولة واحدة بل يسعى لحصد جميع الألقاب، ونتطلع إلى النتائج الإيجابية دائما، وثقتي كبيرة في قائد الفريق عمر عبدالرحمن وهو لاعب محترف، وعليه أن يظهر أفضل ما لديه.

وذكر زوران أن المصري حسين الشحات، يتمتع بإمكانيات فنية عالية ويجيد اللعب في أكثر من مركز وبإمكانه تحقيق الإضافة المنشودة. وأوضح أنه لايزال داعماً للبرازيلي دوغلاس، ولكن يلتزم برؤية اللجنة الفنية للاحتراف.

إمكانات

واشار زوران إلى قوة فريق الوصل وانه يتمتع بإمكانات جيدة، وقال: لن تخلو المباراة من المتعة، وأنا سعيد بعودة مباريات الدوري من جديد وأتمنى أن تكون الأمور أفضل ويشهد الدور الثاني مستوى متميزاً ومنافسة قوية، ونأمل أن نحقق النتائج المأمولة في جميع المباريات.

وأضاف: تدربنا بشكل جيد خلال الفترة السابقة رغم غياب عدد كبير من اللاعبين مع المنتخب، وأتمنى أن يكون الجميع على درجة جيدة من الجاهزية وأن يغلقوا صفحة كأس الخليج ويركزوا على الاستحقاقات المقبلة.

وندرك أن المهمة لن تكون سهلة لهم بعد خوضهم 5 مباريات قوية مع المنتخب في فترة وجيزة وامتدت آخر مواجهتين إلى أشواط إضافية، وتحدثت مع اللاعبين وأكدت لهم أن كأس الخليج أصبحت من الماضي.

أروابارينا: اللقاء لن يحدد ملامح البطل

أكد الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لفريق الوصل أن مواجهة العين لفض الشراكة في صدارة الدوري لن تحدد ملامح البطل، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر؛ كون الدور الثاني في بداياته والمشوار لا يزال طويلاً.

وقال: نواجه فريقاً كبيراً يضم العديد من العناصر الدولية المميزة، والفوز سيعطينا دفعة قوية للاستمرار في الصدارة، ونرغب في تقديم أداء قوي يرضي الجماهير التي تساند الأصفر بشكل كبير، والعودة إلى نغمة الإنتصارات.

وأضاف: نعمل باستمرار على تصحيح الأخطاء من أجل تحقيق هدفنا والمتمثل في الانتصارات المستمرة حتى نبقى في دائرة المنافسة.

وعن جاهزية الفريق، قال: ندخل المباراة بصفوف شبه مكتملة، وجميع اللاعبين جاهزين باستثناء خالد سبيل الذي عاودته الإصابة مجدداً وسيغيب لفترة طويلة وعبدالله كاظم الذي ذهب لأداء الخدمة الوطنية.

وعن غياب الصفقات الجديدة عن الوصل خلال فترة الانتقالات، قال: أتواصل بشكل مستمر مع إدارة النادي، وقدمت قائمة بأسماء اللاعبين لكننا لم نتمكن من التعاقد مع أحدهم بسبب تمسك أنديتهم بهم وأحياناً بسبب وضع النادي المادي، وأثق في اللاعبين المتواجدين ونعمل معاً من أجل تحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره.