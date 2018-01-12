عجمان والجزيرة.. حسابات المنطقة الدافئة

تلوح حسابات المنطقة الدافئة في جدول الدوري في المواجهة التي تجمع عجمان بضيفه الجزيرة في الخامسة و5 دقائق من مساء اليوم في استهلال مباريات الفريقين في الدور الثاني.

فالجزيرة صاحب الـ 16 نقطة يأمل في تصحيح أوضاعه بعد خسارته الأخيرة من الوحدة فيما يتطلع «البرتقالي» صاحب الـ 12 نقطة لوضع بصمته في الدور الثاني ومواصلة تأمين موقفه مبكراً في البقاء، رغم غياب اثنين من عناصره الأساسيين هما الحارس علي الحوسني بداعي الإصابة والمهاجم المالي مايغا بسبب الإيقاف.

واستبعد الرمادي مدرب عجمان مشاركة آخر لاعبين ضمهما الفريق وهما المدافع إسماعيل احمد والحارس عبد الله سلطان.



استكمل فريق الجزيرة لكرة القدم تدريباته عقب خسارته الثقيلة أمام الوحدة 2 - 4 في المباراة المؤجلة للجولة11، ولم يتح للجهاز الفني إلا يومين لوضع التشكيلة والخطة النهائية التي يواجه بها عجمان.



وعمل الجهاز الفني على رفع الروح المعنوية للاعبين عقب خسارتين متتاليتين الأولى في دور الثمانية لكأس الخليج أمام دبا وخسر 1 - 3، والأخرى بخسارته ديربي الوحدة، وتجمد رصيده عند 16 نقطة، وتعتبر مواجهة اليوم اختبارا صعبا لفخر أبوظبي أمام «البرتقالي» والذي سبق وأن التقيا في الجولة الأولى للدوري وفاز الجزيرة على ملعبه بشق الأنفس 2 - 1.



ويغيب قائد الفريق علي خصيف، والدولي محمد فوزي للإصابة، بينما يبدو علي مبخوت مجهداً نتيجة ضغط المباريات وخوضه 11 مباراة في 30 يوماً في الاستحقاقات المحلية، ومونديال الأندية وكأس الخليج.



عودة

وأكد تين كات المدير الفني للجزيرة، أن فريقه يمر بفترة معقدة على مستوى النتائج، لكنه على ثقة في قدرة لاعبيه على تجاوز المرحلة الصعبة، والعودة إلى الطريق الصحيح بداية من مواجهة عجمان اليوم.



وأضاف: لسنا سعداء بما حققناه، لكننا واثقون في العودة سريعاً، وستكون مواجهة صعبة لأننا نعاني بدنيا بسبب ضغط المباريات المحلية والدولية، في المقابل وضعية الخصم افضل، حيث لديه الأريحية وفترة إعداد طويلة، لكنا سنعوض هذه الفوارق باللعب بذكاء واستغلال الفرص.



ووصف تين كات الخصم بأنه فريق منظم وسبب للجزيرة الكثير من المشاكل عندما التقيا سابقاً في الجولة الأولى للدوري، ويتوقع انهم سيندفعون هجومياً مستغلين أفضليتهم البدنية، وعاملي الأرض والجماهير، حيث سبق لهم أن تعادلوا مع الوحدة والعين على ملعبهم كما فازوا على حتا في آخر مبارياتهم في الدوري، ولكل هذه الأسباب سيكون علينا أن نتعامل مع مجريات اللقاء بأعلى درجات التركيز، وبعدم ارتكاب الأخطاء المؤثرة.



نهج

وأكد المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي أن استعداد فريقه جيد للمباراة متمنياً بداية قوية للدور الثاني وقال إن فريقه لديه نهج واضح وهو الجماعية وأي غيابات يكون تأثيرها محدوداً، وفي أوقات كثيرة لعب الفريق بمحترف أجنبي وحيد وأحياناً محترفين اثنين ولا توجد مشكلة، والاعتماد على مجموعة متكاملة وكل لاعب قادر على تقديم أفضل ما عنده، وبالتأكيد فإن الجهاز الفني يتمنى دائماً تواجد جميع العناصر ولكن هذا حال ظروف الدوري كمنافسة ممتدة طول الموسم.



وأكد الرمادي أن الفريق استفاد كثيراً من المباراتين الوديتين أمام الشارقة والظفرة، مشيراً إلى أن فترة التوقف أفادت الفريق في معالجة بعض السلبيات في الجانبين البدني والخططي.



العماني حارب السعدي جاهز



تشير التوقعات إلى مشاركة العماني الدولي حارب السعدي المحترف الجديد في صفوف الجزيرة أمام عجمان، اليوم، بعد تسجيله رسمياً في سجلات اتحاد الكرة، بينما ينتظر «فخر أبوظبي» تحديث بيانات مواطنه محمد المسلمي، في اتحاد الكر من أجل الاستفادة منه في المباريات المقبلة.