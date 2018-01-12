دبا الفجيرة - الوحدة..ذكريات الخماسية

يستضيف دبا الفجيرة فريق الوحدة في الخامسة من مساء اليوم بملعب الفجيرة، بطموح رد الاعتبار بعد خسارته في مباراة الذهاب بخماسية، سبتمبر الماضي. قدم الفريق مستوى جيداً في الدور الأول محققاً المركز الثامن بـ11 نقطة.

ودعمت إدارة النادي صفوف الفريق بأربع صفقات، اثنتين على المستوى المحلي بانضمام عبد الرحيم أهلي على سبيل الإعارة من الوحدة ووليد أحمد لاعب الشارقة، وبرازيليين هما بارديلا وداسيلفا اللذين وقعا كبديلين لسياو وديالو.

وفي المقابل يبحث الوحدة (23 نقطة)عن العودة من دبا بالنقاط الثلاث لمواصلة تضييق الخناق على الوصل والعين، وأمام العنابي فرصة للانقضاض على الصدارة أو التقدم إلى المركز الثاني على أقل تقدير في حالة الفوز، وتعثر الوصل والعين، ويدرك الجهاز الفني للعنابي أن مباراة اليوم مختلفة عن لقاء الذهاب خاصة بعد التغييرات التي أجراها دبا على صعيد بعض اللاعبين.

ويدخل «أصحاب السعادة» المباراة بصفوف مكتملة بعد عودة مراد باتنا وسلطان الغافري وإسماعيل مطر عقب انتهاء الإيقاف الذي غيبهم عن المباراة الأخيرة أمام الجزيرة، إذ يتطلع الفريق إلى استثمار الدفعة المعنوية القوية التي تلقاها بعد تخطي ديربي الجزيرة برباعية.

واعتبر الروماني ريجيكامب المدير الفني لفريق الوحدة أن لقاء دبا من أهم مباريات الموسم والفوز يعني المنافسة بقوة على لقب الدوري، مؤكداً أن الأهم هو تحقيق الفوز بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة الوصل والعين، وحذر ريجيكامب لاعبيه من الاسترخاء مثلما حدث في الدقائق الأخيرة أمام الجزيرة في المباراة الأخيرة.

مشيراً إلى أن مواجهة دبا الفجيرة مختلفة وقال: دبا قدم أداء جيداً في الدور الأول وقام باستبدال اثنين من أجانبه ونحن مطالبون بالحذر والانتباه وأتمنى أن يكون اللاعبون على المستوى المطلوب من أجل الفوز.

وشدد ريجيكامب على أن المرحلة المقبلة وضغط المباريات تفرض على الجهاز الفني تدوير المشاركة بين اللاعبين، وقال: سيكون من الصعب على اللاعبين المشاركة كل 4 أيام في فترة قصيرة، ولكن لا توجد ضغوط على الفريق وسنحاول الاستمرار في تقديم كرة قدم جيدة.

وعن إمكانية عودة مطر للتشكيلة أوضح: «مطر عاد تدريجياً من الإصابة وبالتأكيد سيتواجد معنا في مباراة دبا ولكني أقرر التشكيلة الأساسية بناء على العناصر الجاهزة من النواحي كافة».

وأبدى ريجيكامب استياءه من حالة الاسترخاء التي أصابت اللاعبين في الدقائق الأخيرة من مباراة الجزيرة، مشدداً على أنه نبه اللاعبين بعدم تكرار الأمر.

وقال: لست سعيداً عندما يستقبل الفريق أهدافاً في الدقائق الأخيرة حتى ولو كنا متقدمين في النتيجة، ولا يجب أن نسترخي في أي لحظة من المباراة وتحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إذا كنتم تريدون أن تكونوا كاللاعبين المحترفين ممنوع عليكم الاسترخاء وضرورة التركيز 90 دقيقة، وإذا سنحت لكم الفرصة لتسجيل 10 أهداف يجب استغلالها.

تركيز

وفي المقابل حذر كاميلي مدرب دبا من خطورة الوحدة والمنتشي بفوزه على الجزيرة قبل أيام، مشيراً إلى أن «العنابي» يضم لاعبين مميزين وظهروا بمستوى قوي في الذهاب ويجب علينا التركيز في الدور الثاني بداية من لقاء اليوم، لافتاً إلى أنه مطمئن لتقديم لاعبيه مباراة كبيرة تمسح الصورة التي كانوا عليها في لقاء الذهاب.

والتي باتت من الماضي وقال: نحاول تقليل الأخطاء ومواصلة الأداء المتميز الذي قدمه الفريق في عدد من مباريات الذهاب، وأنا متفائل بفوزنا على رفاق مطر.

الغيابات

وعن الغيابات قال: نفتقد جهود لاعبين مهمين في الدفاع هما خليفة الشهياري للإصابة، وعبد الرحيم أهلي للإعارة، وأسعى من خلال الموجودين للوصول إلى الانسجام بين أحمد البحريني وزميليه حميد الماس وفهد خلفان كاشفاً عن تعاقد النادي مع لاعب الشارقة وليد أحمد.

بارديلا: أتمنى تحقيق التطلعات

أكد البرازيلي بارديلا لاعب دبا الفجيرة أن معلوماته قليلة عن الدوري، مشيراً إلى أنه يأمل تحقيق تطلعات جمهور الفريق ومجلس إدارة النادي والجهاز الفني، وقال: كنت أحلم باللعب خارج البرازيل وحقق دبا لي هذا الحلم وأنا متحمس لخوض التجربة الجديدة وأتمنى أن أقدم الإضافة المطلوبة في خط الهجوم وأن أسجل اسمي ضمن قائمة الهدافين. الفجيرة - البيان الرياضي

باتنا: التسجيل في أول 20 دقيقة

أكد المغربي مراد باتنا نجم الوحدة صعوبة مواجهة دبا الفجيرة، مشيراً إلى أن الفريق يسعى للتسجيل في أول 20 دقيقة لتسهيل مهمته وإنهاء المباراة في الشوط الأول، وعدم تكرار ما حدث في مباراة الفريقين في دور المجموعات بكأس الخليج العربي، عندما أضاع العديد من الفرص في الشوط الأول وتعرض للهزيمة في نهاية المباراة.

وقال: استفدنا من درس المباراة الماضية أمام دبا ومباراة اليوم فرصة لتصدر الدوري، وهي مواجهة صعبة لما يملكه دبا من لاعبين على مستوى عال، كما أنهم خلقوا مشاكل لكل فرق الدوري.

وأضاف: أسعى لمواصلة أدائي الجيد مع الوحدة وصناعة وتسجيل الأهداف وتقديم مستوى أفضل في الدور الثاني، ولدي طموح بالفوز مع الوحدة بأكبر عدد ممكن من الألقاب. أبوظبي - البيان الرياضي