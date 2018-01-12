إقالة «ساحر» كلباء بسبب الخسارة من الحمرية

أعلن نادي اتحاد كلباء إقالة المدرب أحمد الساحر من الإشراف على تدريبات الفريق، وتم استبعاد عدد من اللاعبين، حيث أسندت الإدارة المهمة مؤقتاً إلى جاسم خاوي ومعه كابتن الفريق أحمد عبدالله سرحان الذي لا يشارك مع الفريق بسبب الإصابة،.

وذلك عقب خسارة الفريق أمام الحمرية في دوري كرة الصالات للموسم الحالي بنتيجة 8-7، وهو الفوز الأول للحمرية بعد أن ظل صائماً عن الانتصارات طوال الدور الأول، الذي أنهاه من دون رصيد.وجاء الفوز الحمراوي الأول في الأسبوع العاشر أو الأول من الدور الثاني على حساب اتحاد كلباء، وكان التعادل 7-7 مسيطراً على المباراة التي كانت مفتوحة هجومياً على مصراعيها حتى قبل نهايتها بدقيقة.

سجل الأهداف خمسة لاعبين من الفريقين ونال المحترفان أليكس ليما لاعب الحمرية، والعماني معتصم رياض الشامسي نصيب الأسد، بتسجيلهما 7 أهداف، حيث سجل أليكس ليما محترف الحمرية نصف أهداف فريقه محققاً السوبر هاتريك، وسعيد النمر هاتريك، وسجل لفريق كلباء حمد حسن هاتريك، والمحترف العماني معتصم رياض هاتريك، وفهد موسى.

تعادل

أما مباراة شباب الأهلي- دبي وخورفكان فانتهت بتعادل الفريقين 1-1، وجاءت متوسطة فنياً، وانتهى شوطها الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف لهاشم زراع وأدرك خورفكان التعادل في الشوط الثاني عن طريق لاعبه سعود خالد وبنهاية مباراتي، أمس، يصبح الموقف في الترتيب على النحو التالي:

الظفرة في الصدارة برصيد 25 نقطة والنصر في المركز الثاني برصيد 21 نقطة ودبا الحصن في المركز الثالث برصيد 18 نقطة وشباب الأهلي دبي في المركز الرابع برصيد 11 نقطة متفوقاً على البطائح الخامس برصيد 11 نقطة أيضاً بفارق الأهداف وخورفكان في المركز السادس برصيد 8 نقاط واتحاد كلباء في المركز الثامن برصيد 7 نقاط ووضع الحمرية أول 3 نقاط في رصيده بعد الفوز على اتحاد كلباء وتجمع مباريات الأسبوع الحادي عشر يومي 16 و17 يناير الجاري بين خورفكان والنصر والحمرية مع البطائح والظفرة مع شباب الأهلي دبي ودبا الحصن مع مليحة.